Schöningh’sche Bibel

Die Rächer und das rettende Zeichen

1 Dann rief er mir mit lauter Stimme in die Ohren: „Es naht das Strafgericht über die Stadt. Ein jeder trage sein Zerstörungsgerät in der Hand!“

2 Da kamen plötzlich sechs Männer vom oberen Tor her, das gegen Norden liegt. Ein jeder hatte ein Zerstörungswerkzeug in der Hand. Ein Mann war in ihrer Mitte, in Linnen gekleidet, mit einem Schreibzeug an seiner Seite. Sie kamen und traten neben den ehernen Altar.

3 Die Herrlichkeit des Gottes Israels hatte sich von den Kerubim, über denen sie gewesen war, erhoben und sich nach der Schwelle des Tempels begeben. Dann rief er den Mann, der in Linnen gekleidet war und der das Schreibzeug an seiner Seite hatte.

4 Der Herr befahl ihm: „Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und zeichne ein Thau auf die Stirn der Männer, die seufzen und klagen über all die Greuel, die in ihr verübt wurden.“

5 Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren: „Geht hinter ihm her in die Stadt und schlagt drein! Euer Auge blicke nicht mitleidig! Übt kein Erbarmen!

6 Greise, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen metzelt nieder bis zur Vertilgung! Keinen aber, der das Thau an sich trägt, rührt an! Bei meinem Heiligtum macht den Anfang!“ - Sie fingen an bei den Männern, den Ältesten, die vor dem Tempel standen.

7 Er befahl ihnen: „Verunreinigt das Haus und füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen! Dann rückt aus!“ Da rückten sie aus und richteten in der Stadt ein Blutbad an.

Vergebliche Fürbitte

8 Als sie so mordeten und ich allein übriggeblieben war, fiel ich auf mein Angesicht und schrie: „Ach, allmächtiger Herr, willst du den ganzen Rest Israels vertilgen, da du deinen Grimm so über Jerusalem ausschüttest?“

9 Er antwortet mir: „Die Schuld des Hauses Israel und Juda ist über alle Maßen groß. Das Land ist voll von Blutschuld und die Stadt voll von Gewalttat; denn sie denken: >Der Herr hat das Land verlassen<, und: >Der Herr sieht es nicht.<

10 Darum soll mein Auge nicht mitleidig blicken. Ich werde kein Erbarmen üben. Ihren Wandel will ich auf ihr Haupt zurückfallen lassen.“

11 Da brachte der Mann, der in Linnen gekleidet war und das Schreibzeug an seiner Seite hatte, die Meldung: „Ich habe getan, wie du mir befohlen hast.“

