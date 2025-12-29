Schöningh’sche Bibel

Das Buch Judit

Einfall der Assyrer in Palästina

Nebukadnezzars Herrschaft

1 Arphaxad, der König der Meder, hatte viele Volksstämme seiner Herrschaft unterworfen und eine sehr feste Stadt ausgebaut, die er Ekbatana nannte.

2 Er ließ die Mauern aus behauenen Quadersteinen in einer Breite von 70 Ellen und in einer Höhe von 30 Ellen errichten und Türme von 100 Ellen Höhe aufführen.

3 Jede Seite maß 20 Fuß. Den Torbauten gab er die gleiche Höhe wie den Türmen.

4 Er rühmte sich wie ein Machthaber der Stärke seines Heeres und seiner ruhmreichen Streitwagen.

5 Im 12. Jahr seiner Herrschaft unternahm Nebukadnezzar, der König von Assyrien, der in der großen Stadt Ninive residierte, einen Feldzug gegen Arphaxad und besiegte ihn

6 auf der weiten Ebene, die Regu heißt, am Eufrat, Tigris und Hydaspes, im Gebiet Arjochs, des Königs der Elamiter.

7 Dadurch wurde Nebukadnezzars Herrschaft noch mächtiger, und sein Herz wurde übermütig. Er sandte Boten an alle Bewohner von Zilizien, Damaskus und dem Libanon,

8 an die Stämme am Karmel und in Kedar, an die Bewohner von Galiläa in der großen Ebene Esdrelon,

9 an alle, die in Samaria und jenseits des Jordan bis nach Jerusalem hin wohnten, und an das ganze Land Jesse bis an die Grenze von Äthiopien.

10 An alle diese schickte Nebukadnezzar, der König von Assyrien, Boten.

11 Doch alle lehnten einmütig ab und entließen die Boten mit leeren Händen und ohne Ehrengeschenke.

12 Da ergrimmte König Nebukadnezzar über alle diese Länder und schwur bei seinem Thron und seiner Herrschaft, an allen diesen Ländern Rache zu nehmen.

