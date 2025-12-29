Schöningh’sche Bibel

Das Buch Josua

Die Eroberung Kanaans

Gottes Auftrag zur Eroberung des Landes

1 Nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener des Mose:

2 „Mein Knecht Mose ist tot. So brich denn auf, zieh dort über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben will!

3 Jeden Ort, den euer Fuß betritt, gebe ich euch, wie ich Mose verheißen habe.

4 Von der Wüste und dort vom Libanon bis zu dem großen Strom, dem Eufrat, das ganze Land der Hetiter, bis zu dem großen Meer im Westen soll euer Gebiet sein.

5 Niemand wird während deines ganzen Lebens vor dir standhalten können. Wie ich mit Mose war, so will ich auch mit dir sein. Ich werde dir meine Hilfe nicht entziehen und dich nicht verlassen.

6 Sei mutig und stark! Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe geben, das ihnen zu verleihen ich ihren Vätern zugeschworen habe.

7 Nur sei mutig und fest entschlossen, das ganze Gesetz sorgsam zu beobachten, das dir mein Knecht Mose gegeben hat! Weiche davon weder nach rechts noch nach links ab, damit du bei allem Erfolg hast, was du unternimmst!

8 Führe dieses Gesetzbuch stets in deinem Mund und sinne Tag und Nacht darüber nach, damit du alles sorgfältig beobachtest, was darin geschrieben steht; denn alsdann wirst du in deinen Unternehmungen Glück und Erfolg haben.

9 Ich gebiete dir also: Sei mutig und entschlossen, zage nicht und zittere nicht! Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst.“

Der Einzug in Kanaan

Josuas Marschbefehl

10 Da gebot Josua den Vorstehern des Volkes:

11 „Geht im Lager hin und her und gebt dem Volk diesen Befehl: Besorgt euch Mundvorrat; denn in drei Tagen sollt ihr dort über den Jordan ziehen und mit der Eroberung des Landes beginnen, das der Herr, euer Gott, euch zu eigen geben will!“

Teilnahme der Oststämme

12 Zu den Rubenitern, den Gaditern und dem halben Stamm Manasse aber sagte Josua:

13 „Denkt an den Auftrag, den Mose, der Knecht des Herrn, euch gab, als er sagte: Der Herr, euer Gott, wird euch ans Ziel bringen und euch dieses Land geben.

14 Eure Frauen, eure Kinder und eure Herden mögen in dem Land bleiben, das euch Mose auf der Ostseite des Jordan angewiesen hat. Ihr aber - und zwar alle kriegsfähigen Leute - müßt kampfgerüstet an der Spitze eurer Brüder hinüberziehen und ihnen helfen,

15 bis der Herr eure Brüder ebenso wie euch ans Ziel gebracht hat und auch sie das Land in Besitz genommen haben, das der Herr, euer Gott, ihnen geben will. Dann sollt ihr in euer eigenes Land zurückkehren, das Mose, der Knecht des Herrn, im Ostjordanland euch angewiesen hat, und sollt es besitzen.“

16 Da antworteten sie Josua: „Alles, was du uns befiehlst, wollen wir tun, und wohin du uns schickst, wollen wir gehen.

17 Genau so, wie wir Mose gehorcht haben, wollen wir auch dir folgen. Nur möge der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war!

18 Jeder, der sich deinen Befehlen widersetzt und den Anweisungen, die du für uns triffst, nicht gehorcht, soll mit dem Tod bestraft werden. Nur sei mutig und entschlossen!“

