Schöningh’sche Bibel

Unterwerfung des Nordens

Die Schlacht am See von Merom

1 Als nun Jabin, der König von Hazor, davon hörte, schickte er zu Jobab, dem König von Madon, zum König von Schimron, zum König von Achschaf

2 und zu den Königen im Norden auf dem Bergland, in der Ebene südlich von Kinneret, in der Schefela und auf dem Höhenzug von Dor am Meer,

3 zu den Kanaaniter im Osten und Westen, zu den Amoritern, Hetitern, Perisitern und Jebusitern auf dem Gebirge und zu den Hiwitern am Fuß des Hermon im Land Mizpe.

4 So zogen sie mit all ihren Heeren aus. Es war ein Kriegsvolk, zahlreich wie der Sand am Meeresstrand, mit sehr vielen Rossen und Wagen.

5 All diese Könige hatten sich verbündet, rückten heran und lagerten sich bei den Wassern von Merom, um mit Israel zu streiten.

6 Der Herr aber sagte zu Josua: „Fürchte dich nicht vor ihnen! Denn morgen um diese Zeit will ich sie alle erschlagen vor die Israeliten hinlegen. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Streitwagen verbrennen.“

7 Da rückte Josua plötzlich mit seinem ganzen Kriegsvolk an die Wasser von Merom vor und überfiel sie.

8 Und der Herr gab sie in die Gewalt der Israeliten. Sie schlugen sie und verfolgten sie bis zum großen Sidon und bis Misrefot-Majim und bis in die Talebene von Mizpe im Osten; sie schlugen sie, bis kein einziger mehr von ihnen übrig war.

9 Josua tat dann mit ihnen, wie ihm der Herr geboten hatte: ihre Rosse lähmte er, und ihre Streitwagen verbrannte er.

Eroberung Hazors und der Königsstädte

10 Josua machte dann kehrt und eroberte Hazor und ließ seinen König mit dem Schwert töten. Hazor war vordem die Hauptstadt aller jener Königreiche.

11 Sie schlugen die ganze Einwohnerschaft mit der Schärfe des Schwertes, indem sie den Bann an ihnen vollzogen. Nichts blieb übrig, was Leben hatte. Hazor selbst ließ er niederbrennen.

12 Alle jene Königsstädte mit allen ihren Königen brachte Josua in seine Gewalt und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und vollzog den Bann an ihnen, wie Mose, der Knecht Gottes, befohlen hatte.

13 Jedoch alle Städte, die auf Anhöhen lagen, vermochten die Israeliten nicht niederzubrennen. Lediglich Hazor brannte Josua nieder.

14 Alle Beute aus jenen Städten sowie das Vieh nahmen die Israeliten für sich, Die Leute aber schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes bis zur völligen Vernichtung; keine Lebewesen ließen sie übrig.

15 Wie der Herr seinem Knecht Mose geboten hatte, so gebot Mose dem Josua, und so führte Josua es aus. Nichts ließ er ungetan von allem, was der Herr dem Mose befohlen hatte.

Abschluß des Eroberungsberichtes

Rückblick auf die Eroberung des Landes

16 So unterwarf Josua dieses ganze Land, das Bergland, das ganze Südland, das ganze Land Goschen, die Schefela, die Jordanebene, das Bergland von Israel und seine Niederung,

17 von dem kahlen Gebirge, das gegen Seïr hin ansteigt, bis nach Baal-Gad in der Talebene des Libanon am Fuß des Hermon. Alle ihre Könige nahm er gefangen und ließ ihnen den Todesstoß versetzen.

18 Lange Zeit führte Josua mit all jenen Königen Krieg.

19 Es gab keine Stadt, die sich den Israeliten friedlich ergab, außer den Hiwitern, die in Gibeon wohnten. Sonst mussten sie alles mit Waffengewalt erobern.

20 Denn vom Herr war es so gefügt, dass er ihr Herz verhärtete, so dass sie gegen Israel stritten, damit ohne Gnade der Bann an ihnen vollstreckt werden könnte und sie ausgerottet würden, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

Ausrottung der Anakiter

21 Dann zog Josua aus und vernichtete die Anakiter im Gebirge, zu Hebron, Debir und Anab und auf dem ganzen Bergland von Juda und auf dem ganzen Bergland von Israel; an ihnen und ihren Städten vollzog Josua den Bann.

22 Es blieben keine Anakiter im Land der Israeliten übrig; nur in Gaza, Gat und Aschdod hielten sich Reste von ihnen.

23 So eroberte Josua das ganze Land, genau so, wie es der Herr dem Mose geboten hatte, und Josua gab es den Israeliten zum Erbbesitz, nach ihren Abteilungen, nach ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg.

