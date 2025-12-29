Schöningh’sche Bibel

Besiegte Könige des Ostjordanlandes

1 Dies sind die Könige des Landes, die die Israeliten besiegten und deren Land sie in Besitz nahmen: Jenseits des Jordan im Osten vom Arnon bis zum Hermon und die ganze Ebene östlich vom Jordan:

2 Sihon, der König der Amoriter, der in Heschbon wohnte. Er herrschte von Aroër an, das am Ufer des Arnon liegt, von der Mitte des Tales an und über halb Gilead bis zum Jabbok, der Grenze des Ammoniter,

3 und über das Jordantal bis an die Ostseite des Sees Kinneret und bis an die Ostseite des Meeres der Steppe, des Salzmeeres, gegen Bet-Jeschimot hin und südwärts am Fuß der Abhänge des Pisga.

4 Ferner das Gebiet Ogs, des Königs von Baschan, der zu den Überresten der Rafaïter gehörte und in Aschtarot und Edreï seinen Sitz hatte.

5 Er herrschte über den Hermon, über Salcha und ganz Baschan bis an die Grenze der Geschuriter und Maachatiter und über halb Gilead bis zum Gebiet Sihons, des Königs von Heschbon.

6 Mose, der Knecht des Herrn, und die Israeliten hatten sie besiegt, und Mose, der Knecht des Herrn, hatte das Land den Rubenitern, den Gaditern und dem halben Stamm Manasse zum Besitz gegeben.

Besiegte Könige des Westjordanlandes

7 Und dies sind die Könige des Landes, die Josua und die Israeliten im Westjordanland besiegten, von Baal-Gad in der Talebene des Libanon bis zu dem kahlen Gebirge, das gegen Seïr hin sich erhebt, und deren Land Josua den israelitischen Stämmen zum Besitz gab nach ihren Abteilungen,

8 im Gebirge, in der Schefela, in der Jordanebene, an den Abhängen, in der Wüste und im Südland, das Land der Hetiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter:

9 Ein König von Jericho; ein König von Ai, das seitwärts von Bet-El liegt;

10 ein König von Jerusalem; ein König von Hebron;

11 ein König von Jarmut; ein König von Lachisch;

12 ein König von Eglon; ein König von Geser;

13 ein König von Debir; ein König von Geder;

14 ein König von Horma; ein König von Arad;

15 ein König von Libna; ein König von Adullam;

16 ein König von Makkeda; ein König von Bet-El;

17 ein König von Tappuach; ein König von Hefer;

18 ein König von Afek; ein König von Scharon;

19 ein König von Madon; ein König von Hazor;

20 ein König von Schimron-Meron; ein König von Achschaf;

21 ein König von Taanach; ein König von Megiddo;

22 ein König von Kedesch, ein König von Jokneam am Karmel;

23 ein König von Dor auf dem Höhenzug von Dor; ein König von Gojim in Galiläa;

24 ein König von Tirza; zusammen 31 Könige.

