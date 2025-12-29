Schöningh’sche Bibel

Die Verteilung Kanaans

Gottes Auftrag zur Aufteilung des Landes

1 Als Josua alt und hochbetagt geworden war, sagte der Herr zu ihm: „Du ist alt und hochbetagt. Aber ein großer Teil des Landes ist noch unerobert geblieben.

2 Dies ist das Land, das noch übrig bleibt: Alle Bezirke der Philister und das ganze Land der Geschuriter

3 vom Fluß Schihor östlich von Ägypten bis zum Gebiet von Ekron im Norden, das zum Gebiet der Kanaaniter gerechnet wird; die fünf Fürstentümer der Philister, nämlich das von Gaza, das von Aschdod, das von Aschkelon, das von Gat und das von Ekron sowie die Awiter

4 im Süden, das ganze Land der Kanaaniter und Meara, das zu Sidon gehört, bis nach Afek und bis zum Gebiet der Amoriter;

5 sodann das Land der Gebaliter und der ganze Libanon im östlichen Teil, von Baal-Gad am Fuß des Hermon bis nach Lebo-Hamat.

6 Alle Bewohner des Libanon bis nach Misrefot-Majim, alle Sidonier vertreibe ich selbst vor den Israeliten. Verlose es nur an die Israeliten als Erbsitz, wie ich dir geboten habe!

7 So verteile jetzt dieses Land als Erbbesitz an die neun Stämme und an den halben Stamm Manasse!“

Die Stammanteile im Ostjordanland

Die Verteilung des Mose

8 Mit diesem hatten die Rubeniter und Gaditer ihren Anteil erhalten, den ihnen Mose im Ostjordanland angewiesen hatte, womit Mose, der Knecht des Herrn, sie bedacht hatte,

9 von Aroër am Ufer des Arnon an und von der Stadt in der Mitte des Tales, dazu die ganze Hochebene von Medeba bis Dibon,

10 ferner alle Städte des Amoriterkönigs Sihon, der in Heschbon herrschte, bis an das Gebiet der Ammoniter;

11 ebenso Gilead und das Gebiet der Geschuriter und Maachatiter, ferner das ganze Hermongebirge und ganz Baschan bis Salcha,

12 das ganze Reich Ogs in Baschan, der in Aschtarot und Edreï herrschte. Er war von den Überresten der Rafaïter übriggeblieben, die Mose besiegt und aus ihrem Besitztum vertrieben hatte.

13 Dagegen vertrieben die Israeliten die Geschuriter und Maachatiter nicht, und so blieben die Geschuriter und Maachatiter inmitten der Israeliten bis auf den heutigen Tag wohnen.

14 Nur dem Stamm Levi gab er keinen Erbbesitz: die Feueropfer des Herrn, des Gottes der Israeliten, sind sein Erbbesitz, wie er ihm verheißen hatte.

Ruben

15 Mose gab dem Stamm der Rubeniter nach ihren Sippen Anteile.

16 Sie erhielten das Gebiet von Aroër an und von der Stadt in der Mitte des Tales, ferner die ganze Hochebene von Medeba:

17 Heschbon mit allen seinen Ortschaften, die auf der Hochebene liegen, Dibon, Bamot-Baal und Bet-Baal-Meon,

18 Jahaz, Kedemot und Mefaat,

19 Kirjatajim, Sibma und Zeret-Schahar auf dem Berg in der Talebene,

20 Bet-Pegor, die Abhänge des Pisga, Bet-Jeschimot

21 und alle anderen Städte auf der Hochebene. Ferner das ganze Reich des Amoriterkönigs Sihon, der in Heschbon herrschte; Mose besiegte ihn samt den Midianiterfürsten Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba, den Fürsten Sihon, die im Land wohnten.

22 Auch den Wahrsager Bileam, den Sohn Beors, töteten die Israeliten durch das Schwert, nachdem sie die anderen mit dem Schwert erschlagen hatten.

23 Die Grenze der Rubeniter bildete der Jordan und sein Ufergebiet. Dies war der Erbbesitz der Rubeniter nach ihren Sippen; die Städte mit ihren Ortschaften.

Gad

24 Dann gab Mose dem Stamm Gad, den Gaditern nach ihren Sippen Anteile.

25 Sie erhielten folgendes Gebiet: Jaser und alle Städte Gileads, das halbe Land der Ammoniter bis Aroër, östlich von Rabba,

26 ferner von Heschbon bis Ramat-Mizpe und Betonim und von Mahanajim bis an das Gebiet von Lo-Dabar;

27 sodann in der Talebene: Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot und Zafon, den Rest des Königreichs Sihons, des Königs von Heschbon; den Jordan mit seinem Uferland bis zum Ende des Sees Kinneret, auf der Ostseite des Jordan.

28 Dies ist der Erbbesitz der Gaditer nach ihren Sippen: die Städte mit ihren Dörfern.

Manasse

29 Dann gab Mose dem halben Stamm Manasse Anteile, und zwar erhielt der halbe Stamm der Manassiter nach ihren Sippen

30 folgendes Gebiet: es erstreckte sich von Mahanajim aus über ganz Baschan, das ganze Reich Ogs, des Königs von Baschan, und über sämtliche Zeltdörfer Jaïrs, die in Baschan liegen, 60 Städte.

31 Halb Gilead aber, sowie Aschtarot und Edreï, die Hauptstädte des Königreiches Ogs in Baschan, bekamen die Söhne Machirs, des Sohnes Manasses, und zwar die eine Hälfte der Söhne Machirs nach ihren Sippen.

32 Das ist es, was Mose als Erbbesitz austeilte in den Steppen von Moab, jenseits des Jordan, östlich von Jericho.

33 Dem Stamm Levi aber gab Mose keinen Erbbesitz. Der Herr, der Gott Israels, ist ihr Erbbesitz, wie er ihnen verhieß.

