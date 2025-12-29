Schöningh’sche Bibel

Das Erbe der Josefiter

Lage des Gebietes

1 Die Söhne Josefs erhielten durch das Los ihren Besitz vom Jordan bei Jericho an, östlich der Wasser von Jericho, ferner die Wüste, die sich von Jericho nach dem Gebirge von Bet-El hinaufzieht.

2 Dann läuft die Grenze von Bet-El nach Lus und zieht sich hinüber nach dem Gebiet der Arkiter nach Atarot.

3 Sodann läuft sie westlich hinab in das Gebiet der Jafletiter bis an das Gebiet von Unter-Bet-Horon und bis Geser: Ihr Ende ist am Meer.

Efraims Stammgebiet

4 Auch die Söhne Josefs, Manasse und Efraim, erhielten Erbbesitz.

5 Das Gebiet der Efraimiter nach ihren Sippen war folgendes: Die Grenze ihres Erbbesitzes geht im Osten von Atrot-Addar bis Ober-Bet-Horon,

6 dann läuft die Grenze bis zum Meer, nördlich von Michmetat. Hierauf biegt die Grenze ostwärts nach Taanat-Schilo ab und zieht östlich vorbei nach Janoach.

7 Von Janoach geht sie hinab nach Atarot und Naara, berührt Jericho und endet am Jordan.

8 Von Tappuach geht sie westwärts zum Bach Kana und endet am Meer. Dies ist der Erbbesitz des Stammes der Efraimiter nach ihren Sippen.

9 Dazu kommen die efraimitischen Städte, die abgesondert inmitten des Erbbesitzes der Manassiter lagen, sämtliche Städte mit ihren Dörfern.

10 Sie konnten aber die Kanaaniter, die in Geser wohnten, nicht vertreiben. So blieben die Kanaaniter mitten unter den Efraimitern wohnen bis auf den heutigen Tag und wurden fronpflichtig.

