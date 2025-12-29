Schöningh’sche Bibel

Aufteilung des unbesetzten Gebietes an die anderen Stämme

Aufnahme der Gebiete

1 Hierauf versammelte sich die ganze Gemeinde der Israeliten in Schilo. Dort hatten sie das Offenbarungszelt aufgestellt, da das Land ihnen unterworfen war.

2 Nun waren aber unter den Israeliten noch sieben Stämme übrig, denen man ihren Erbbesitz noch nicht zugeteilt hatte.

3 Da sagte Josua zu den Israeliten: „Wie lange seid ihr noch so lässig, um euch zur Besitznahme des Landes aufzumachen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, verliehen hat?

4 Holt euch drei Männer aus jedem Stamm! Ich will sie aussenden, damit sie sich aufmachen, das Land zu durchziehen, um es zur Bestimmung des Erbbesitzes schriftlich aufzunehmen. Sind sie dann zu mir zurückgekommen,

5 sollen sie es in sieben Teilen unter sich verteilen. Juda behält sein Gebiet im Süden, und das Haus Josef behält sein Gebiet im Norden.

6 Ihr aber sollt also das Land in sieben Teilen aufnehmen und mir die Aufzeichnung hierher bringen. Ich will dann das Los für euch werfen, hier vor dem Herrn, unserem Gott.

7 Denn die Leviten erhalten keinen Anteil unter euch, weil das Priestertum des Herrn ihr Erbteil ist. Gad aber, Ruben und der halbe Stamm Manasse haben bereits ihren Erbbesitz im Ostjordanland bekommen, den ihnen Mose, der Knecht des Herrn, verliehen hat.“

8 So machten sich die Männer auf und zogen von dannen. Als sie zur Aufnahme des Landes weggingen, gab ihnen Josua die Weisung: „Geht, durchzieht das Land, nehmt es auf und kommt wieder zu mir! Ich will dann hier in Schilo vor dem Herrn für euch das Los werfen.“

9 Die Männer machten sich also auf, durchzogen das Land, trugen es Stadt für Stadt nach sieben Teilen in ein Buch ein und kehrten zu Josua nach Schilo in das Lager zurück.

10 Da warf Josua vor dem Herrn in Schilo für sie das Los. So verteilte dort Josua das Land an die Israeliten nach ihren Abteilungen.

Benjamins Stammgebiet

11 Darauf kam das Los des Stammes der Benjaminiter nach ihren Sippen heraus, und zwar lag das Gebiet, das ihnen durchs Los zufiel, zwischen den Judäern und den Josefssöhnen.

12 Ihre Nordgrenze beginnt am Jordan. Dann zieht sich die Grenze aufwärts bis zu dem Bergrücken nördlich von Jericho, steigt weiter auf das Gebirge nach Westen zu und endet in der Wüste von Bet-Awen.

13 Von da läuft die Grenze nach Lus, auf den Bergrücken südlich von Lus, das ist Bet-El. Dann geht die Grenze hinab nach Atrot-Addar auf den Berg südlich von Unter-Bet-Horon.

14 Dann biegt die Grenze ab und wendet sich auf ihrer Westseite nach Süden von dem Berg aus, der südlich von Bet-Horon liegt, und endet bei Kirjat-Baal, das ist die judäische Stadt Kirjat-Jearim. Das ist die Westseite.

15 Die Südseite beginnt an der Stadtgrenze von Kirjat-Jearim. Dann geht die Grenze westwärts weiter bis zur Neftoach-Quelle.

16 Hierauf läuft die Grenze hinab bis an das Ende des Berges, der östlich vom Ben-Hinnom-Tal und nördlich von der Rafaïter-Ebene liegt, geht dann das Hinnom-Tal hinab südlich vom Bergrücken der Jebusiter und läuft weiter hinab zur Rogel-Quelle,

17 biegt nordwärts ab, geht nach En-Schemesch, läuft nach Gelilot, gegenüber der Steige von Adummim, und zieht sich hinab zum Stein Bohans, des Sohnes Rubens,

18 geht dann hinüber zu dem Bergrücken nördlich von Bet-Araba und führt in die Araba hinab.

19 Dann läuft die Grenze hinüber bis nördlich vom Bergrücken von Bet-Hogla. Die Grenze endet an der Nordspitze des Salzmeeres, am Südende des Jordan. Dies ist die Südgrenze.

20 Auf der Ostseite bildet der Jordan die Grenze. Das ist der Erbbesitz der Benjaminiter mit seinen Grenzen ringsum, entsprechend ihren Sippen.

21 Die Städte des Stammes der Benjaminiter nach ihren Sippen sind: Jericho, Bet-Hogla, Emek-Keziz,

24 Kefar-Ammoni, Ofni und Geba: zwölf Städte mit ihren Dörfern.

28 Zela, Elef, Jebus, das ist Jerusalem, Gibea und Kirjat: vierzehn Städte mit ihren Dörfer. Das ist der Erbbesitz der Sippen der Benjaminiter.

