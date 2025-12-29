Schöningh’sche Bibel

Die Levitenstädte

Die Leviten fordern und erhalten Städte

1 Hierauf wandten sich die Familienhäupter der Leviten an den Priester Eleasar und an Josua, den Sohn Nuns, sowie an die Stammeshäupter der Israeliten

2 und sagten zu ihnen in Schilo im Land Kanaan: „Der Herr befahl durch Josua, uns Städte zu Wohnsitzen und die zugehörigen Weideflächen für unser Vieh zu geben.“

3 Da gaben die Israeliten von ihrem Erbbesitz den Leviten nach dem Befehl des Herrn folgende Städte mit ihren Weiden:

4 Durch das Los, das für die Sippen der Kehatiter herauskam, erhielten unter den Leviten die Nachkommen des Priesters Aaron von den Stämmen Juda, Simeon und Benjamin dreizehn Städte.

5 Die übrigen Nachkommen Kehats erhielten durch das Los zehn Städte von den Sippen der Stämme Efraim, Dan und Halb-Manasse.

6 Die Gerschoniter erhielten durch das Los dreizehn Städte von den Sippen der Stämme Issachar, Ascher, Naftali und Halb-Manasse in Baschan.

7 Die Sippen der Merariter erhielten zwölf Städte von den Stämmen Ruben, Gad und Sebulon.

8 Diese Städte mit ihren Weiden übergaben die Israeliten den Leviten auf Grund des Loses, wie es der Herr durch Mose geboten hatte.

Die Priesterstädte der Aaroniter

9 Von den Stämmen der Judäer und Simeoniter traten sie folgende namentlich bezeichnete Städte ab:

10 Die Nachkommen Aarons unter den Sippen der Kehatiter von den Leviten - auf sie fiel das Los zuerst -

11 erhielten die Stadt Arbas, des Vaters Anaks, das ist Hebron, auf dem Gebirge Juda mit seinen Weiden ringsum.

12 Das Ackerland der Stadt mit ihren Dörfern hatte man Kaleb, dem Sohn Jefunnes, zum Erbbesitz gegeben.

13 Ferner überwiesen sie den Nachkommen des Priesters Aaron Hebron, die Zufluchtsstadt für Totschläger, mit seinen Weiden, ferner Libna mit seinen Weiden,

14 Jattir mit seinen Weiden, Eschtemoa mit seinen Weiden,

15 Holon mit seinen Weiden, Debir mit seinen Weiden,

16 Ajin mit seinen Weiden, Jutta mit seinen Weiden und Bet-Schemesch mit seinen Weiden: neun Städte von jenen beiden Stämmen.

17 Vom Stamm Benjamin: Gibeon mit seinen Weiden, Geba mit seinen Weiden,

18 Anatot mit seinen Weiden, Alemet mit seinen Weiden: vier Städte.

19 Die Nachkommen Aarons, die Priester, bekamen demnach im ganzen dreizehn Städte mit ihren Weiden.

Die Levitenstädte der Kehatiter

20 Die Städte, die durch das Los den Sippen der Kehatiter, der Leviten, die noch übrigblieben von den Kehatitern, zufielen, gehörten zum Stamm Efraim.

21 Man überwies ihnen Sichem, die Zufluchtsstadt für Totschläger, mit seinen Weiden auf dem Gebirge Efraim, Geser mit seinen Weiden,

22 Kibzajim mit seinen Weiden und Bet-Horon mit seinen Weiden: vier Städte.

23 Vom Stamm Dan: Elteke mit seinen Weiden, Gibbeton mit seinen Weiden,

24 Ajalon mit seinen Weiden und Gat-Rimmon mit seinen Weiden: vier Städte.

25 Vom halben Stamm Manasse: Taanach mit seinen Weiden und Gat-Rimmon mit seinen Weiden: zwei Städte.

26 So erhielten die Sippen der übrigen Söhne Kehats im ganzen zehn Städte mit ihren Weiden.

Die Levitenstädte der Gerschoniter

27 Die Gerschoniter unter den Sippen der Leviten erhielten vom halben Stamm Manasse: Golan in Baschan, die Zufluchtsstadt für Totschläger, mit seinen Weiden und Aschtarot mit seinen Weiden: zwei Städte.

28 Vom Stamm Issachar: Kischjon mit seinen Weiden, Daberat mit seinen Weiden,

29 Jarmut mit seinen Weiden und En-Gannim mit seinen Weiden: vier Städte.

30 Vom Stamm Ascher: Mischal mit seinen Weiden, Abdon mit seinen Weiden,

31 Helkat mit seinen Weiden und Rehob mit seinen Weiden: vier Städte.

32 Vom Stamm Naftali: Kedesch in Galiläa, die Zufluchtsstadt für Totschläger, mit seinen Weiden, Hammot-Dor mit seinen Weiden, und Kartan mit seinen Weiden: drei Städte.

33 Die Sippen der Gerschoniter erhielten demnach im ganzen dreizehn Städte mit ihren Weiden.

Die Levitenstädte der Merariter

34 Die Sippen der Merariter, der noch übrigen Leviten, erhielten vom Stamm Sebulon: Jokneam mit seinen Weiden, Karta mit seinen Weiden,

35 Dimma mit seinen Weiden und Nahalal mit seinen Weiden: vier Städte.

36 Vom Stamm Ruben: Bezer mit seinen Weiden, Jahaz mit seinen Weiden,

37 Kedemot mit seinen Weiden und Mefaat mit seinen Weiden: vier Städte.

38 Vom Stamm Gad: Ramot-Gilead mit seinen Weiden, Mahanajim mit seinen Weiden,

39 Heschbon mit seinen Weiden und Jaser mit seinen Weiden: zusammen vier Städte.

40 Die Sippen der Merariter, die von den Levitensippen noch übrig waren, bekamen demnach als Losanteil im ganzen zwölf Städte.

Frieden im Land

41 Die Gesamtzahl der Levitenstädte inmitten des Erbbesitzes der Israeliten war 48 Städte mit ihren Weiden.

42 Diese Städte bestanden aus der Stadt und ihrer Weide um sie herum: so war es bei all diesen Städten.

43 So gab der Herr den Israeliten das ganze Land, das zu verleihen er ihren Vätern zugeschworen hatte. Sie nahmen es in Besitz und ließen sich darin nieder.

44 Der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er es ihren Vätern zugeschworen hatte. Von allen ihren Feinden konnte keiner ihnen standhalten; alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Gewalt.

45 Von allen Verheißungen, die der Herr dem Haus Israel gegen hatte, blieb keine unerfüllt; alle trafen ein.

