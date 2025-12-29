Schöningh’sche Bibel

Die Errichtung von Gedenksteinen

1 Als nun das ganze Volk glücklich über den Jordan war, gab der Herr dem Josua folgenden Befehl:

2 „Wählt euch aus dem Volk zwölf Männer, von jedem Stamm einen Mann,

3 und gebietet ihnen: >Nehmt euch von dort, mitten aus dem Jordan, von der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden haben, zwölf Steine, tragt sie mit euch hinüber und stellt sie an dem Lagerplatz auf, wo ihr diese Nacht bleiben werdet!<“

4 Da berief Josua die zwölf Männer, die er aus den Israeliten bestellt hatte, aus jedem Stamm einen Mann,

5 und gebot ihnen: „Geht hinüber vor die Lade des Herrn, eures Gottes, in die Mitte des Jordan, und ladet euch jeder einen Stein auf seine Schulter, nach der Zahl der Stämme Israels,

6 zu einem Denkmal unter euch! Wenn dann eure Kinder euch in Zukunft fragen: >Welche Bedeutung haben diese Steine für euch?<,

7 sollt ihr ihnen antworten: >Das Wasser des Jordan hörte vor der Bundeslade des Herrn zu fließen auf, als sie durch den Jordan zog. Die Steine da sollen für die Israeliten ein ewiges Erinnerungszeichen sein, dass das Wasser des Jordan zu fließen aufhörte.<“

8 Die Israeliten taten so, wie Josua befohlen hatte. Sie nahmen zwölf Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israels, brachten sie mit sich zum Lagerplatz und stellten sie da auf.

9 Zwölf andere Steine aber ließ Josua mitten im Jordan aufrichten an der Stelle, wo die Füße der Priester, die die Bundeslade trugen, gestanden hatten. Sie befinden sich noch dort bis auf den heutigen Tag.

Übergang der Priester

10 Die Priester, die die Lade trugen, waren mitten im Jordan stehengeblieben, bis alles ausgeführt war, was der Herr den Josua dem Volk mitzuteilen geheißen hatte und was Mose dem Josua befohlen hatte. Das Volk aber war eilends hinübergezogen.

11 Als nun das ganze Volk den Übergang beendet hatte, war auch die Lade des Herrn hinübergezogen und die Priester vor allem Volk,

12 während die Rubeniter und Gaditer und der halbe Stamm Manasse kampfgerüstet an der Spitze der Israeliten hinübergezogen waren, wie Mose ihnen befohlen hatte.

13 Etwa 40.000 kampfbereite Männer, waren sie vor dem Herrn her zum Kampf in die Steppe von Jericho hinübergezogen.

14 An jenem Tag machte der Herr den Josua groß vor ganz Israel, so dass sie Ehrfurcht vor ihm hatten während seines ganzen Lebens, wie sie vor Mose Ehrfurcht gehabt hatten.

15 Dann befahl der Herr dem Josua:

16 „Gebiete den Priestern, die die Gesetzeslade tragen, vom Jordan heraufzusteigen!“

17 Da gebot Josua den Priestern: „Steigt aus dem Jordan herauf!“

18 So stiegen die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, aus der Mitte des Jordan herauf. Kaum berührten die Fußsohlen der Priester das trockene Land, kehrte das Wasser des Jordan wieder in sein Bett zurück und trat wie früher überall über die Ufer.

19 Das Volk stieg am zehnten Tag des ersten Monats aus dem Jordan herauf und bezog in Gilgal an der Ostgrenze von Jericho das Lager.

Bedeutung der Denksteine

20 Die zwölf Steine aber, die sie aus dem Jordan mitgenommen hatten, ließ Josua in Gilgal aufrichten.

21 Er sagte den Israeliten: Wenn eure Kinder später ihre Väter fragen: >Welche Bedeutung haben diese Steine?<,

22 sollt ihr euren Kindern diese Auskunft geben: >Trockenen Fußes zog hier Israel durch den Jordan!<;

23 denn der Herr, euer Gott, ließ das Wasser des Jordan euretwegen austrocknen, bis ihr hindurchgezogen wart, so wie der Herr, euer Gott, es mit dem Schilfmeer machte, das er unsertwegen austrocknen ließ, bis wir hindurchgezogen waren.

24 Daran sollen alle Völker der Erde erkennen, dass die Hand des Herrn stark ist, und ihr sollt den Herrn, euren Gott, allezeit fürchten.„

