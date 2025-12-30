Schöningh’sche Bibel

DER BRIEF DES HEILIGEN APOSTELS JUDAS

Gruß

1 Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die in Gott dem Vater geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind.

2 Erbarmen sei euch und Friede und Liebe in Fülle!

Eingang

3 Geliebte! Da mir sehr am Herzen liegt, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch durch dieses Schreiben zu ermahnen, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal überliefert ist!

4 Denn es haben sich gewisse Leute eingeschlichen, die längst für das Gericht vorgemerkt sind, gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen.

WARNUNG VOR DEN IRRLEHRERN

Warnende Beispiele

5 Erinnern will ich aber euch - die ihr alles wißt -, daß der Herr zwar das Volk aus dem Land Ägypten errettet, danach aber jene, die nicht glaubten, dem Verderben preisgegeben hat,

6 und die Engel, die ihre Herrscherwürde nicht bewahrt, sondern ihre Wohnstätte verlassen haben, unten im Dunkel mit ewigen Fesseln für den großen Gerichtstag verwahrt hält;

7 auch Sodom und Gomorra und die Nachbarstädte, die ähnlich wie diese Unzucht trieben und mit Wesen anderer Art verkehren wollten, stehen mit ihrer ewigen Feuerstrafe als warnendes Beispiel da.

8 In gleicher Weise beflecken trotzdem auch diese Träumer das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern die Träger der Herrlichkeit.

9 Michael aber, der Erzengel, hat, als er mit dem Teufel um den Leichnam des Mose in Streit und Wortwechsel geriet, es nicht gewagt, ein lästerndes Urteil zu äußern, sondern sagte nur: „Der Herr soll dich strafen!“

10 Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen, und finden in dem, was sie auf natürliche Weise wie das vernunftlose Vieh verstehen, ihr Verderben.

11 Wehe ihnen! Sie wandeln auf dem Weg Kains, haben sich in ihrer Gewinnsucht Bileams Trug hingegeben und kommen in ihrer Widersetzlichkeit gleich Korach um.

12 Schandflecken sind sie bei euren Liebesmahlen, wo sie mitschmausen, ohne Scheu sich selbst weidend. Sie sind Wolken ohne Wasser, die vom Wind umhergetrieben werden, Bäume im Spätherbst, ohne Frucht, zweimal abgestorben, entwurzelt,

13 wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schandtaten aufschäumen lassen, Wandelsterne, denen die dunkelste Finsternis auf ewig aufbewahrt ist.

Weissagungen über die Irrlehrer

14 Henoch, der siebte Nachkomme Adams, hat von ihnen geweissagt: „Seht, der Herr kommt mit seinen heiligen Myriaden,

15 um über alle Gericht zu halten und alle Gottlosen zu strafen für all ihre gottlosen Taten, die sie frevelnd begangen, und für all ihre Schmähreden, die sie, gottlose Sünder, gegen ihn ausgestoßen haben.“

16 Sie sind Nörgler, die mit ihrem Schicksal hadern und ihren eigenen Begierden frönen. Ihr Mund redet Hochfahrendes, und wenn es ihnen einen Vorteil bringt, schmeicheln sie den Menschen.

17 Ihr aber, Geliebte, seid eingedenk dessen, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagt haben.

18 Sie haben euch gesagt, daß am Ende der Zeit Spötter auftreten werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln.

19 Sie sind es, die Spaltungen hervorrufen, - irdisch Gesinnte, ohne Geist!

Schluß

20 Ihr aber, Geliebte, erbaut euch an eurem hochheiligen Glauben, betend im Heiligen Geist!

21 Bewahrt euch in der Liebe Gottes in Erwartung des Erbarmens unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben!

22 Erbarmt euch der Zweifelnden,

23 entreißt sie dem Feuer und rettet sie! Andere bemitleidet in Furcht; haßt sogar das vom Fleisch befleckte Gewand.

24 Ihm, der die Macht hat, euch vor dem Fall zu bewahren und ohne Fehl voll Frohlocken vor seine Herrlichkeit hinzustellen:

25 Ihm, dem alleinigen Gott, unserem Retter, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Herrlichkeit, Herrschaft und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit! Amen.

© Christoph Wollek