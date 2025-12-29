Schöningh’sche Bibel

Das Buch Micha

>Es ist dir gesagt, o Mensch. . .<

1 Das Wort des Herrn, das an Micha aus Moreschet erging zur Zeit der Könige Jotam, Ahas und Hiskija von Juda. Über Samaria und Jerusalem hatte er diese Visionen:

Gerichtsworte über Samaria und Juda

Gott kommt zum Gericht

2 Hört, ihr Stämme all! Vernimm, du Land, und was darin wohnt! Der allmächtige Herr tritt gegen euch auf mit Klage, der Allmächtige aus seinem heiligen Palast.

3 Seht: Schon verläßt der Herr seinen Platz, steigt herab, schreitet einher auf der Erde Höhen.

4 Unter ihm schmelzen die Berge wie Wachs vor der Glut, bersten die Täler wie vom Wasser, das am Berghang herniederbraust.

5 Dies alles ob Jakobs Frevel, ob des Hauses Israels Sünden! Wer hat verschuldet Jakobs Abfall? Ist es nicht Samaria? Wer hat verschuldet Judas Höhen? Ist es nicht Jerusalem?

Samarias Untergang

6 „Ich will Samaria zu einem Haufen von Ackersteinen machen, zu einem Ort, auf dem man Reben pflanzt. Seine Steine stürze ich ins Tal hinab. Seine Grundfesten lege ich bloß.

7 All ihre Schnitzbilder werden zerschlagen, all ihre Weihegaben im Feuer verbrannt. All ihre Götzen will ich zertrümmern. Denn mit Dirnenlohn ward es zusammengebracht, zum Dirnenlohn soll es wieder werden.

Die Klage des Propheten

8 Trauern will ich darüber und klagen, barfuß gehen, ohne Obergewand. Wie die Schakale erhebe ich Klage, wie die Strauße erhebe ich Geschrei.

9 Nie mehr heilt zu die Wunde, die ihm geschlagen. Ja, sie schwärt fort bis nach Juda hin. Meines Volkes Hauptstadt, Jerusalem, ergreift sie.

Das Gericht gegen Judas Städte

10 Meldet es nicht in Gat! Weint nicht in Akko! In Bet-Leafra wälzt euch im Staub!

11 Zieht fort, ihr Leute von Schafir, in schmachvoller Blöße! Zaanans Einwohnerschaft kann ihre Stadt nicht verlassen. Es klagt Bet-Ezel, seiner festen Stützen beraubt.

12 Um ihr Heil zittern Marots Bewohner. Denn vom Herrn steigt Unheil herab auf Jerusalems Tore.

13 Die schnellen Pferde schirrt vor die Wagen, ihr Leute von Lachisch! Zur Sünde der Tochter Zion war dies der Anlaß. Denn Israels Gottlosigkeit trat dabei hervor.

14 Darum gibt man auch dir den Scheidebrief, Moreschet-Gat, die Häuser von Achsib enttäuschen Israels Fürsten.

15 Den Eroberer bringe ich dir, Bewohnerschaft von Marescha. Nach Adullam kommt Israels Adel.

16 Schere das Haupt dir kahl ob deiner geliebten Kinder! Mache den Kahlkopf dir breit wie den eines Geiers! Denn deine Kinder führt man hinweg von dir.

