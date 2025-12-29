Schöningh’sche Bibel

>Du aber Betlehem. . . aus dir kommt der Herrscher. . .<

1 Aber du, Betlehem-Efrata, bist unter Judas Gauen der kleinste, aus dir wird der mir hervorgehen, der Herrscher sein wird in Israel. - Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, in den Tagen der Ewigkeit.

2 Darum gibt der Herr sie preis, bis zur Zeit, da gebiert die Gebärende. Dann kehrt der Rest seiner Brüder heim zu Israels Kindern.

3 Er tritt auf und herrscht in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sicher werden sie wohnen; denn dann wird er groß sich erweisen bis an die Enden der Erde.

4 Und er wird das Heil sein. - Rückt dann Assur in unser Land und dringt ein in unsere Burgen, stellen wir ihm sieben Hirten entgegen und acht Fürsten des Volkes.

5 Die weiden Assurs Land mit dem Schwert und Nimrods Land mit der Klinge. - So wird er uns retten vor Assur, wenn es einrückt in unser Land, übertritt unsere Grenzen.

Der Rest Jakobs

6 Dann wird der Rest Jakobs unter den vielen Völkern wie der Tau sein, der vom Herrn kommt, wie der Regen, der auf das grüne Gras fällt, der auf Menschen nicht angewiesen ist, der auf niemand zu warten braucht.

7 Dann wird der Rest Jakobs unter den Heiden inmitten der vielen Völker wie der Löwe sein unter den Tieren des Waldes, wie der junge Löwe in der Herde der Schafe, der niedertritt, wenn er einbricht, der zerreißt - und niemand kann retten!

8 Dein Arm wird deine Feinde besiegen. Alle deine Widersacher werden vertilgt.

Die Befriedung und Läuterung des Volkes

9 „An jenem Tag wird es geschehen“, - Spruch des Herrn - „da rotte ich deine Pferde aus, schaffe weg deine Wagen.

10 Ich vernichte die Burgen deines Landes und zerstöre alle deine Festungen.

11 Ich lasse verschwinden die Zaubermittel aus deiner Hand. Wahrsager sollst du keine mehr haben.

12 Ich vernichte deine Schnitzbilder und geweihten Steinmale - nicht mehr anbeten wirst du deiner Hände Machwerk!

13 Ich reiße nieder die Ascheren in deiner Mitte und vertilge die Bilder deiner Götzen.

14 In Grimm und Zorn nehme ich Rache an den Völkern, die nicht gehorchen.“

