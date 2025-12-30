Matthäus 1

Schöningh’sche Bibel

EVANGELIUM NACH MATTHÄUS

Kindheitsgeschichte Jesu

Stammbaum Jesu

1 Stammbaum von Jesus Christus, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams:

2 Von Abraham stammt Isaak, von Isaak Jakob, von Jakob Juda und seine Brüder,

3 von Juda Perez und Serach; ihre Mutter war Tamar, von Perez Hezron, von Hezron Aram,

4 von Aram Amminadab, von Amminadab Nachschon, von Nachschon Salmon,

5 von Salmon Boas, dessen Mutter war Rahab, von Boas Obed, dessen Mutter war Rut, von Obed Isai,

6 von Isai der König David. Von David stammt Salomo, dessen Mutter die Frau des Urija war,

7 von Salomo Rehabeam, von Rehabeam Abija, von Abija Asa,

8 von Asa Joschafat, von Joschafat Joram, von Joram Usija,

9 von Usija Jotam, von Jotam Ahas, von Ahas Hiskija,

10 von Hiskija Manasse, von Manasse Amos, von Amos Joschija.

11 von Joschija Jojachin und seine Brüder; das war zur Zeit der Babylonischen Gefangenschaft.

12 Nach der Babylonischen Gefangenschaft: Von Jojachin stammt Schealtiël, von Schealtiël Serubbabel,

13 von Serubbabel Abihud, von Abihud Eljakim, von Eljakim Azor,

14 von Azor Zadok, von Zadok Achim, von Achim Eliud,

15 von Eliud Eleasar, von Eleasar Mattan, von Mattan Jakob,

16 von Jakob stammt Josef, der Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der >der Christus< genannt wird.

17 So sind es von Abraham bis David insgesamt vierzehn Generationen, von David bis zur Babylonischen Gefangenschaft vierzehn Generationen und von der Babylonischen Gefangenschaft bis Christus vierzehn Generationen.

Geburt Jesu

18 Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich so: Als seine Mutter Maria, mit Josef verlobt war, fand es sich, daß sie empfangen hatte vom Heiligen Geist, noch ehe sie zusammenkamen.

19 Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht bloßstellen; er beschloß, sie in aller Stille zu entlassen.

20 Während er sich mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: „Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, heimzuführen; denn das in ihr Gezeugte stammt vom Heiligen Geist.

21 Sie wird einen Sohn gebären: Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er nämlich wird retten sein Volk von seinen Sünden.“

22 Dies alles ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat:

23 „Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuël geben“, das heißt übersetzt: »Gott mit uns«.

24 Josef stand vom Schlaf auf, tat, wie ihm der Engel des Herrn geboten hatte, und führte seine Frau heim.

25 Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus.

© Christoph Wollek