Matthäus 15

Schöningh’sche Bibel

Menschensatzungen

1 Da kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus und fragten:

2 „Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Sie waschen sich ja nicht die Hände vor der Mahlzeit.“

3 Er entgegnete ihnen: „Warum übertretet ihr selbst Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen?

4 Gott hat doch geboten: >Du sollst Vater und Mutter ehren!<, und: >Wer Vater oder Mutter schmäht, soll des Todes sterben<.

5 Ihr aber sagt: >Wer zu Vater oder Mutter sagt: Was dir von mir zugute kommen sollte, erkläre ich zur Opfergabe!<,

6 der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. So setzt ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen außer Kraft.

7 Ihr Heuchler! Treffend hat der Prophet Jesaja über euch geweissagt:

8 >Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz jedoch ist fern von mir.

9 Vergebens verehrt es mich, indem es Menschensatzungen als meinen Willen ausgibt<.“

Die wahre Unreinheit

10 Dann rief er das Volk herbei und sagte: „Hört und begreift:

11 Nicht was in den Mund hineinkommt, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein.“

12 Da traten die Jünger zu ihm und sagten: „Weißt du, daß die Pharisäer an deiner Rede Anstoß genommen haben?“

13 Er antwortete: „Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden.

14 Laßt sie! Sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube.“

15 Da nahm Petrus das Wort und sagte: „Erkläre uns den Sinn deiner Rede!“

16 Er antwortete: „Seid auch ihr noch immer ohne Verständnis?

17 Begreift ihr nicht, daß alles, was durch den Mund hineinkommt, in den Magen gelangt und dann ausgeschieden wird?

18 Was aber aus dem Mund kommt, kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein.

19 Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Gotteslästerung.

20 Das ist es, was den Menschen unrein macht; aber mit ungewaschenen Händen zu essen, das macht den Menschen nicht unrein.“

Die kanaanäische Frau

21 Von dort ging Jesus weiter und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück.

22 Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief: „Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon schrecklich geplagt.“

23 Jesus aber schwieg. Da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn: „Schick sie doch fort; sie schreit ja hinter uns her.“

24 Er entgegnete: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.“

25 Sie aber kam herbei, fiel vor ihm nieder und bat: „Herr, hilf mir!“

26 Er erwiderte: „Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hündlein hinzuwerfen.“

27 „Gewiß, Herr“, sagte sie, „aber auch die Hündlein bekommen doch von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.“

28 Da antwortete ihr Jesus: „Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe nach deinem Wunsch.“ Von der Stunde an war ihre Tochter gesund.

Zweite Brotvermehrung

29 Jesus zog weiter und kam an den See von Galiläa. Er stieg auf einen Berg und setzte sich.

30 Da kamen große Volksscharen zu ihm. Sie hatten Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere Kranke mitgebracht und legten sie ihm zu Füßen. Und er heilte sie.

31 Als das Volk sah, wie Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gehen und Blinde sehen konnten, war es erstaunt und pries den Gott Israels.

32 Jesus aber rief seine Jünger zu sich und sagte: „Mich erbarmt des Volkes. Schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig weggehen lassen, sonst könnten sie unterwegs zusammenbrechen.“

33 Da sagten die Jünger zu ihm: „Woher sollen wir in dieser Einöde so viele Brote nehmen, um eine so große Menge satt zu bekommen?“

34 Jesus fragte sie: „Wie viele Brote habt ihr?“ Sie sagten: „Sieben, und ein paar kleine Fische.“

35 Da ließ er das Volk sich auf dem Boden lagern.

36 Dann nahm er die sieben Brote und die Fische, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab das Brot und die Fische seinen Jüngern, und die Jünger dem Volk.

37 Alle aßen und wurden satt. Und von den übriggebliebenen Brotstücken hoben sie noch sieben Körbe voll auf.

38 Etwa viertausend Mann waren satt geworden, nicht gerechnet die Frauen und Kinder.

39 Dann ließ er das Volk weggehen, stieg ins Boot und fuhr in die Gegend von Magadan.

