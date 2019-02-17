Matthäus 20

Schöningh’sche Bibel

Die Arbeiter im Weinberg

1 Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Hausherrn, der gleich am frühen Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg in Dienst zu nehmen.

2 Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Tagelohn von einem Denar und schickte sie in seinen Weinberg.

3 Auch um die dritte Stunde ging er aus, und als er andere untätig auf dem Markt herumstehen sah,

4 sagte er zu ihnen: >Geht auch ihr in meinen Weinberg; ich will euch geben, was recht ist.<

5 Sie gingen hin. Um die sechste und neunte Stunde ging er abermals aus und machte es ebenso.

6 Als er um die elfte Stunde ausging, sah er noch andere herumstehen. Er fragte sie: >Was steht ihr den ganzen Tag müßig herum?<

7 Sie sagten: >Niemand hat uns eingestellt.< Er erwiderte ihnen: >Geht auch ihr in meinen Weinberg!<

8 Als es Abend geworden war, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: >Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn aus, angefangen mit den letzten, bis zu den ersten.<

9 Da kamen die, die er um die elfte Stunde eingestellt hatte, und erhielten je einen Denar.

10 Als dann die ersten kamen, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber auch sie erhielten je einen Denar.

11 Als sie ihn aber erhielten, murrten sie gegen den Hausherrn

12 und sagten: >Die Letzten da haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze ertragen haben.<

13 Da sagte er einem von ihnen: >Freund, ich tue dir kein Unrecht. Bist du nicht für einen Denar mit mir einig geworden?

14 Nimm, was dein ist, und geh! Ich will dem Letzten ebensoviel geben wie dir.

15 Oder darf ich mit meinem Eigentum nicht machen, was ich will? Bist du etwa neidisch, wenn ich (zu anderen) gütig bin?<

16 So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.„

Jesus sagt zum drittenmal sein Leiden voraus

17 Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Unterwegs nahm er die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen:

18 “Seht, wir ziehen nun nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den Hohenpriestern und Schriftgelehrten übergeben werden. Die werden ihn zum Tod verurteilen

19 und ihn den Heiden ausliefern, auf daß er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt werde. Doch am dritten Tag wird er auferweckt.„

Die Söhne des Zebedäus

20 Da kam die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder; sie wollte ihm eine Bitte vortragen.

21 Er fragte sie: “Was willst du?„ Sie sagte zu ihm: “Laß diese meine beiden Söhne in deinem Reich den einen zu deiner Rechten und den andern zu deiner Linken sitzen.„

22 Jesus entgegnete: “Ihr wißt nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?„ Sie sagten zu ihm: “Wir können es.„

23 Da sagte er zu ihnen: “Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken. Aber den Platz zu meiner Rechten oder zur Linken habe nicht ich zu vergeben; er ist für die, denen er von meinem Vater bereitet ist.„

24 Als die übrigen zehn das hörten, ärgerten sie ich über die beiden Brüder.

25 Da rief sie Jesus zu sich und sagte: “Ihr wißt, daß die Herrscher ihre Völker mit Gewalt regieren und daß die Großen sie unterdrücken.

26 Bei euch soll es nicht so sein! Vielmehr - wer bei euch der Größte sein will, soll euer Diener sein,

27 und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein;

28 wie auch der Menschensohn nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.„

Die Blinden von Jericho

29 Als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Volksmenge.

30 Am Weg saßen zwei Blinde. Als sie hörten, Jesus gehe vorbei, riefen sie laut: “Herr, Sohn Davids, erbarme dich unser!„

31 Die Menge fuhr sie an, sie sollten schweigen. Doch sie schrien noch lauter: “Herr, Sohn Davids, erbarme dich unser!„

32 Da blieb Jesus stehen, rief sie herbei und fragte: “Was wollt ihr von mir?„

33 Sie baten ihn: “Herr, wir möchten, daß unsere Augen sich öffnen.„

34 Voll Mitleid berührte Jesus ihre Augen. Sogleich konnten sie wieder sehen und folgten ihm.

© Christoph Wollek