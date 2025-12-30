Matthäus 23

Schöningh’sche Bibel

Wehrufe über die Pharisäer

1 Dann sprach Jesus zu den Volksscharen und zu seinen Jüngern.

2 Er sagte: „Die Schriftgelehrten und die Pharisäer sitzen auf dem Lehrstuhl des Mose.

3 Tut und befolgt darum alles, was sie euch sagen; aber nach ihren Werken richtet euch nicht. Denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach.

4 Sie binden schwere und untragbare Lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern, selbst aber krümmen sie keinen Finger, um sie zu heben.

5 Alle ihr Werke tun sie, um sich vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang,

6 bei Festmahlen und in der Synagoge nehmen sie gern die ersten Sitze ein,

7 und auf den öffentlichen Plätzen wollen sie gegrüßt und von den Leuten Meister genannt werden.

8 Ihr aber sollt euch nicht Meister nennen lassen; denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder.

9 Auch Vater nennt niemanden auf Erden; denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel.

10 Und laßt euch nicht Lehrer nennen; denn nur einer ist euer Lehrer, Christus.

11 Wer der Größte unter euch ist, soll euer Diener sein.

12 Wer aber sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

13 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt das Himmelreich vor den Menschen. Ihr selbst tretet nicht ein, und ihr laßt auch die nicht hinein, die hinein wollen.

14 [Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reißt die Häuser der Witwen an euch und sprecht dabei lange Gebete; ein desto strengeres Gericht habt ihr darum zu erwarten. ]

15 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr zieht durch Länder und Meere, um einen einzigen Proselyten zu gewinnen; und sobald ihr ihn gewonnen habt, macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr.

16 Wehe euch, ihr blinden Führer! Ihr sagt: Wenn einer beim Tempel schwört, so gilt das nicht; schwört er aber beim Gold des Tempels, so ist er gebunden.

17 Ihr Toren und Blinden, was ist denn größer: das Gold oder der Tempel, der das Gold erst heiligt?

18 Ihr sagt auch: Wenn einer beim Altar schwört, so gilt das nicht; schwört er aber bei der Opfergabe, die darauf liegt, so ist er gebunden.

19 Ihr Blinden, was ist denn größer: die Opfergabe oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt?

20 Wer beim Altar schwört, der schwört bei diesem und bei allem, was darauf liegt.

21 Wer beim Tempel schwört, der schwört bei diesem und bei dem, der darin wohnt.

22 Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei Gottes Thron und bei dem, der auf dem Thron sitzt.

23 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Anis und Kümmel, das Wichtigste des Gesetzes aber laßt ihr außer acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Das eine soll man tun, das andere nicht lassen.

24 Ihr blinden Führer! Ihr seiht die Mücke und verschluckt das Kamel.

25 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reinigt das Äußere von Bechern und Schüsseln, inwendig aber sind sie voll Raub und Gier.

26 Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, dann wird auch das Äußere rein werden.

27 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gleicht übertünchten Gräbern, von außen sehen sie zwar schön aus; innen aber sind sie voll von Totengebein und allem Unrat.

28 So erscheint auch ihr äußerlich gerecht vor den Menschen, innen aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit.

29 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr baut den Propheten Grabstätten und schmückt die Denkmäler der Gerechten

30 und sagt: Hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, hätten wir uns am Blut der Propheten nicht mitschuldig gemacht.

31 Also stellt ihr euch selbst das Zeugnis aus, daß ihr die Söhne von Prophetenmördern seid.

32 Macht nur das Maß eurer Väter voll!

33 Ihr Schlangen und Natterngezücht! Wie wollt ihr der Verurteilung zur Hölle entrinnen?

34 Seht: Ich sende zu euch Propheten, Weise und Schriftgelehrte. Die einen von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, die anderen in euren Synagogen geißeln und von Stadt zu Stadt verfolgen,

35 damit über euch das Blut aller Gerechten komme, das auf Erden vergossen ward, vom Blut des gerechten Abel bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes des Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt.

36 Wahrlich, ich sage euch: Dies alles wird über dieses Geschlecht kommen.

Wehruf über Jerusalem

37 Jerusalem, Jerusalem! Du mordest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt; aber ihr habt nicht gewollt.

38 Siehe, euer Haus soll euch verödet überlassen werden.

39 Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis ihr ruft: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!“

