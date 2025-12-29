Schöningh’sche Bibel

Das Buch Nahum

Gottes Gericht über Ninve

1 Ausspruch über Ninive. - Buch der Weissagung Nahums aus Elkosch.

Ein Psalm

Das Kommen des göttlichen Richters

2 Ein eifernder Gott ist der Herr, ein Rächer. Der Herr ist ein Rächer, voll Grimm. Der Herr nimmt Rache an seinen Gegnern. Er grollt seinen Feinden.

3 Der Herr ist langmütig, reich an Geduld, doch ungestraft läßt er keinen. Der Weg des Herrn geht durch Sturm und Wetter. Wolken sind der Staub seiner Füße.

4 Er droht dem Meer und trocknet es aus. Alle Ströme läßt er versiegen. Baschan und Karmel verdorren, des Libanon Blüte verwelkt.

5 Vor ihm erbeben die Berge, ins Wanken kommen die Hügel. Die Erde sinkt vor ihm nieder, der Erdkreis und all seine Bewohner.

6 Wer hält stand seinem Grimm? Wer besteht bei der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer. Die Felsen zerbersten vor ihm.

7 Gut ist der Herr, ein Schutz am Tag der Drangsal. Er kennt, die sich bergen bei ihm.

8 Doch durch die Flut, die einherbraust, vernichtet er Gegner und jagt ins Dunkel seine Feinde.

Assurs Untergang; Judas Rettung

9 Was plant ihr gegen den Herrn? Ein Ende führt er herbei. Nicht zum zweiten Mal erhebt sich Bedrängnis.

10 Denn, trunken beim frohen Gelage, werden sie wie Dornen zusammengeballt, wie trockene Spreu werden sie völlig verzehrt.

11 Von dir, Ninive, ging aus, der Böses sann gegen den Herrn, der Frevel plante.

12 So spricht der Herr: „Stark und zahlreich mögen sie sein: weggemäht werden sie doch und fahren dahin! Habe ich dich auch gedemütigt, Juda, ich tue es nicht wieder.

13 Nun zerbreche ich das Joch, das dir aufliegt, und zerreiße deine Fesseln.“

14 Über dich aber, Assur, hat der Herr es bestimmt: „Nie mehr soll weitergegeben werden dein Name! Aus dem Haus deines Gottes rotte ich aus Gußbild und Schnitzbild. Ich bereite dein Grab; denn du wurdest zu leicht befunden.“

