Offenbarung 1

Schöningh’sche Bibel

DIE GEHEIME OFFENBARUNG DES HEILIGEN APOSTELS JOHANNES

Vorrede des Sehers

1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten anzuzeigen, was bald geschehen muß. Er hat sie durch seinen Engel, den er sandte, kundgetan seinem Knecht Johannes,

2 der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat - alles, was er geschaut hat.

3 Selig, wer die Worte der Weissagung liest und hört, und bewahrt, was darin niedergeschrieben ist; denn die Zeit ist nahe.

4 Johannes an die sieben Gemeinden in Asien: Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind,

5 und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten, dem Herrscher über die Könige der Erde, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst

6 und uns zu einem Königreich, zu Priestern für Gott, seinen Vater, gemacht hat - ihm sei Ehre und Macht in alle Ewigkeit. Amen.

7 Seht, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn schauen, auch die, die ihn durchbohrt haben; und wehklagen werden über ihn alle Stämme der Erde. Ja, Amen.

8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommen wird, der Allmächtige.

Eingangsvision

9 Ich, Johannes, euer Bruder und Teilhaber an der Bedrängnis, an der Königsherrschaft und an dem geduldigen Harren auf Jesus, war um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen auf der Insel genannt Patmos.

10 Ich geriet am Tag des Herrn in Verzückung und hörte hinter mir eine mächtige Stimme, wie von einer Posaune.

11 Sie sagte: „Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea!“

12 Und ich wandte mich um, den Sprechenden zu sehen. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter

13 und inmitten der Leuchter einen, der einem Menschensohn ähnlich war, bekleidet mit einem bis auf die Füße reichenden Gewand und einem goldenen Gürtel um die Brust.

14 Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie schneeweiße Wolle, seine Augen wie Feuerflammen,

15 seine Füße wie im Ofen geglühtes Erz und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser.

16 In seiner Rechten hielt er sieben Sterne. Aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Antlitz strahlte wie die Sonne in ihrer vollen Kraft.

17 Bei seinem Anblick fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Doch er legte seine Rechte auf mich und sprach: „Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte

18 und der Lebendige. Ich war tot, aber siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches.

19 Schreibe nun nieder, was du gesehen hast, was ist und was hernach geschehen wird.

20 Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter (will ich dir enthüllen): Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden.

