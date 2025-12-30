Offenbarung 15

Schöningh’sche Bibel

Die sieben Schalenengel

1 Ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, groß und wunderbar: Sieben Engel mit sieben Plagen, den letzten, weil mit ihnen der Zorn Gottes vollendet ist.

2 Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt, und die Sieger über das Tier und sein Bild und die Zahl seines Namens mit Harfen Gottes am gläsernen Meer stehen.

3 Sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes: „Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Völker.

4 Wer sollte dich nicht fürchten, Herr? Wer deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig, weil alle Völker kommen und dich anbeten werden; denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden.“

5 Darauf sah ich, wie im Himmel der Tempel des Zeltes des Zeugnisses geöffnet wurde,

6 und aus dem Tempel kamen die sieben Engel mit den sieben Plagen heraus, bekleidet mit glänzendem, reinem Leinen, die Brust mit goldenem Gürtel umgürtet.

7 Eines von den vier Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll vom Zorn Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit.

8 Und erfüllt wurde der Tempel mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollzogen waren.

© Christoph Wollek