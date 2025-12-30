Offenbarung 16

Schöningh’sche Bibel

Die Plagen der vier ersten Schalen

1 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben Engeln zurufen: „Geht hin und gießt die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde aus.“

2 Der erste ging und goß seine Schale auf die Erde aus. - Da bildete sich ein bösartiges, schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres an sich trugen und sein Bild anbeteten.

3 Der zweite goß seine Schale auf das Meer aus. - Da wurde es zu Blut wie von einem Toten, und jedes Lebewesen im Meer fand den Tod.

4 Der dritte goß seine Schale auf die Flüsse und die Quellen der Wasser aus. - Da wurde es zu Blut.

5 Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: „Gerecht bist du, der du bist und warst, du Heiliger, daß so du gerichtet hast!

6 Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Dafür gabst du ihnen Blut zu trinken. So haben sie es verdient.“

7 Und ich hörte vom Altar her rufen: „Fürwahr, Herr, allmächtiger Gott, wahrhaftig und gerecht ist dein Gericht.“

8 Der vierte goß seine Schale über die Sonne aus. - Da ward ihr die Kraft verliehen, die Menschen mit Feuer zu versengen.

9 Die Menschen wurden von großer Glut versengt. Gleichwohl lästerten sie den Namen Gottes, der Macht über diese Plagen hat. Sie bekehrten sich nicht und gaben ihm nicht die Ehre.

Die drei letzten Schalen

10 Der fünfte goß seine Schale auf den Thron des Tieres aus. - Da wurde sein Reich verfinstert. Die Menschen zerbissen sich vor Schmerz die Zungen

11 und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und Geschwüre, bekehrten sich aber nicht und wandten sich nicht von ihren Werken ab.

12 Der sechste goß seine Schale auf den großen Fluß, den Eufrat, aus. - Da vertrocknete sein Wasser, so daß für die Könige vom Osten der Weg offenstand.

13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister gleich Fröschen hervorgehen.

14 Es sind nämlich Geister von Dämonen, die Zeichen wirken und zu den Königen der ganzen Erde ausziehen, um sie für den großen Tag des allmächtigen Gottes zum Kampf zu sammeln. -

15 Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig, wer wacht und seine Kleider bewahrt, daß er nicht nackt einhergeht und man seine Blöße sieht! -

16 Sie versammeln sie an dem Ort, der auf hebräisch Harmagedon heißt.

17 Der siebte goß seine Schale in die Luft aus. - Da erscholl eine laute Stimme aus dem Tempel vom Thron her: „Es ist geschehen.“

18 Und es geschahen Blitze, und Stimmen und Donner und ein gewaltiges Erdbeben erfolgte, so furchtbar wie nie seit Menschengedenken; so gewaltig, so stark war das Beben.

19 Die große Stadt zerfiel in drei Teile, und die Städte der Völker sanken in Trümmer. Und des großen Babylon wurde vor Gott gedacht und ihm der Becher mit dem Wein seiner Zornesglut gereicht.

20 Alle Inseln verschwanden, und Berge waren nicht mehr zu sehen.

21 Große, zentnerschwere Hagelstücke prasselten vom Himmel auf die Menschen nieder. Aber die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels; denn diese Plage war entsetzlich.

© Christoph Wollek