Offenbarung 17

Schöningh’sche Bibel

Die große Hure Babylon

1 Da kam einer von den sieben Engeln mit den sieben Schalen und sprach zu mir: „Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt.

2 Die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Bewohner der Erde haben sich am Wein ihrer Unzucht berauscht.“

3 Dann entrückte er mich im Geist in die Wüste. Da sah ich eine Frau - sie saß auf einem scharlachroten Tier voll gotteslästerlicher Namen, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern.

4 Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen reich geschmückt. In ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, angefüllt mit Greuel und Unrat ihrer Unzucht.

5 Auf ihrer Stirn trug sie einen geheimnisvollen Namen: „Das große Babylon, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde.“

6 Ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Staunen erfaßte mich, als ich sie sah, - großes Staunen.

7 Da sprach der Engel zu mir: „Warum bist du erstaunt? Ich will dir Aufschluß geben über das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat.

8 Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund aufsteigen und ins Verderben fahren. Verwundern werden sich beim Anblick des Tieres, das war, das nicht ist und das da sein wird, die Bewohner der Erde, deren Namen nicht von Anbeginn der Welt im Buch des Lebens verzeichnet sind.

9 Hier ist Verstand mit Weisheit vonnöten! - Die sieben Köpfe bedeuten sieben Berge, auf denen die Frau sitzt; sie bedeuten auch sieben Könige.

10 Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, darf er nur kurze Zeit bleiben.

11 Das Tier, das war und nicht ist, ist einerseits selbst der achte, andererseits gehört es zu den sieben und fährt ins Verderben.

12 Die zehn Hörner, die du gesehen hast, bedeuten zehn Könige. Sie sind noch nicht zur Herrschaft gelangt, aber sie erlangen mit dem Tier königliche Macht für eine Stunde.

13 Sie sind gleichen Sinnes und geben dem Tier ihre Macht und Gewalt.

14 Sie werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen, - denn es ist der Herr der Herren, der König der Könige - und mit ihm die Berufenen, Auserwählten und Getreuen.“

15 Weiter sprach er zu mir: „Die Wasser, an denen du die Hure sitzen sahst, bedeuten Völker und Stämme, Geschlechter und Sprachen.

16 Die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier werden die Hure hassen und sie einsam machen und entblößen; sie werden ihr Fleisch fressen und sie im Feuer verbrennen.

17 Denn Gott hat ihnen den Gedanken eingegeben, seinen Willen auszuführen und einmütig ihre Herrschaft so lange dem Tier zu übertragen, bis Gottes Worte durchgeführt sind.

18 Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht.“

© Christoph Wollek