Offenbarung 19

Schöningh’sche Bibel

Der Jubel im Himmel

1 Danach hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Schar im Himmel rufen: „Halleluja! Unseres Gottes ist das Heil und die Herrlichkeit und die Macht.

2 Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, die die Erde durch ihre Unzucht verdorben hat, und gerächt hat er das Blut seiner Knechte, das an ihrer Hand klebt.“

3 Und weiter riefen sie: „Halleluja! Der Rauch von ihr steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit.“

4 Da fielen die vierundzwanzig Ältesten und die vier Wesen vor Gott, der auf dem Thron sitzt, anbetend nieder und sprachen: „Amen! Halleluja!“

5 Und eine Stimme ging vom Thron aus, die sprach: „Preist unseren Gott, alle seine Knechte, und alle, die ihn fürchten, Kleine und Große.“

6 Dann hörte ich wie die Stimme einer großen Schar, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen starker Donner, die rief: „Halleluja! Denn zur Herrschaft gelangt ist der Herr, unser Gott, der Allmächtige.

7 Laßt uns froh sein und jubeln und ihm die Ehre geben, weil gekommen ist die Hochzeit des Lammes. Seine Braut hat sich bereitgemacht,

8 es wurde ihr gegeben, sich mit glänzend reinem Linnen zu kleiden.“ - Das Linnen bedeutet die gerechten Werke der Heiligen.

9 Dann sprach er zu mir: „Schreibe: Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.“ Er fügte hinzu: „Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes.“

10 Da fiel ich ihm zu Füßen, ihn anzubeten. Doch er sprach zu mir: „Nicht doch! Ein Knecht bin ich nur mit dir und mit deinen Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. - Gott bete an!“ - Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie.

Der Sieger auf weißem Roß

11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, da war ein weißes Roß. Der auf ihm saß, heißt „der Treue“ und „der Wahrhaftige“. Er richtet und kämpft in Gerechtigkeit.

12 Seine Augen leuchten wie Feuerflammen. Auf seinem Haupt trägt er viele Kronen und einen Namen darauf geschrieben, den niemand kennt als er allein.

13 Er ist mit einem blutgetränkten Gewand bekleidet, und sein Name ist „Wort Gottes“.

14 Die himmlischen Heerscharen folgten ihm in glänzend weißem Linnen auf weißen Rossen.

15 Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Völker schlage. Er wird sie weiden mit eisernem Stab; und er tritt die Kelter des Weines der Zornesglut Gottes, des Allherrschers.

16 Auf seinem Mantel steht in Hüfthöhe der Name geschrieben: „König der Könige, Herr der Herren.“

Das Gericht über das Tier und den falschen Propheten

17 Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen. Er rief mit lauter Stimme all den Vögeln zu, die durch den Himmelsraum flogen: „Kommt hierher, versammelt euch zum großen Mahl Gottes!

18 Ihr sollt Fleisch von Königen fressen, Fleisch von Heerführern und Mächtigen, Fleisch von Rossen und ihren Reitern, Fleisch von allen Freien und Sklaven, von Großen und Kleinen.“

19 Ich sah das Tier und die Könige der Erde mit ihren Heeren versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer Krieg zu führen.

20 Und ergriffen wurde das Tier und mit ihm der falsche Prophet, der vor ihm die Zeichen vollbracht und damit jene verführt hatte, die das Zeichen des Tieres trugen und sein Bild anbeteten. Beide wurden bei lebendigem Leib in den Feuersee geworfen, der von Schwefel brennt.

21 Die übrigen wurden getötet durch das Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel sättigten sich an ihrem Fleisch.

