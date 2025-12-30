Offenbarung 2

Schöningh’sche Bibel

DIE SIEBEN SENDSCHREIBEN

An die Gemeinde von Ephesus

1 Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: So spricht, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter:

2 Ich kenne deine Werke, deine Mühsal und dein geduldiges Ausharren. Ich weiß, daß du die Bösen nicht ertragen kannst, und daß du jene, die sich Apostel nennen, aber es nicht sind, geprüft und sie als Lügner befunden hast.

3 Auch hast du geduldig ausgeharrt und um meines Namens willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden.

4 Aber ich habe gegen dich, daß du deine erste Liebe aufgegeben hast.

5 Bedenke also, von welcher Höhe du herabgesunken bist! Bekehre dich und vollbringe wieder deine ersten Werke. Wenn nicht, komme ich zu dir und stoße, wenn du dich nicht bekehrst, deinen Leuchter von seiner Stelle.

6 Doch das hast du: Du haßt die Werke der Nikolaiten, die auch ich hasse.

7 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht! Dem Sieger werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist.

An die Gemeinde von Smyrna

8 Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: So spricht der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde:

9 Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut - doch du bist reich. Ich weiß, daß du von denen geschmäht wirst, die sich Juden nennen, es aber nicht sind, sondern die Synagoge Satans.

10 Fürchte dich nicht vor dem, was du erleiden sollst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Ihr werdet eine Trübsal von zehn Tagen zu bestehen haben. Sei getreu bis in den Tod, und ich will dir die Krone des Lebens geben.

11 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht! Dem Sieger wird der zweite Tod keinen Schaden zufügen.

An die Gemeinde von Pergamon

12 Dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: So spricht, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat:

13 Ich weiß, wo du wohnst - wo der Thron Satans ist. Doch du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als mein treuer Zeuge Antipas bei euch, am Wohnsitz Satans, getötet wurde.

14 Aber einiges Wenige habe ich gegen dich: Du hast dort Anhänger der Lehre Bileams, der Balak lehrte, die Kinder Israels zur Teilnahme an den Götzenopfern und zur Unzucht zu verführen.

15 So hast auch du welche, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten.

16 Bekehre dich also! Wenn nicht, komme ich bald zu dir und werde mit dem Schwert meines Mundes gegen sie kämpfen.

17 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht! Dem Sieger werde ich von dem verborgenen Manna geben, und geben werde ich ihm einen weißen Stein, und auf dem Stein geschrieben steht ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt.

An die Gemeinde von Thyatira

18 Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: So spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Füße gleich geglühtem Erz:

19 Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst, deine Geduld und weiß, daß deine letzten Werke die ersten überbieten.

20 Aber ich habe gegen dich, daß du das Weib Isebel gewähren läßt, die sich eine Prophetin nennt und durch ihre Lehre meine Knechte zur Unzucht und zum Genuß von Götzenopfern verführt.

21 Ich habe ihr eine Frist zur Umkehr gegeben, doch will sie sich von ihrer Unzucht nicht bekehren.

22 Siehe, ich werfe sie aufs Krankenlager, und alle, die mit ihr Ehebruch treiben, lasse ich in große Bedrängnis geraten, wenn sie von ihrem Treiben nicht ablassen.

23 Ihre Kinder werde ich vom Tod hinwegraffen lassen. Und alle Gemeinden werden erkennen, daß ich der bin, der Herzen und Nieren durchforscht, und jedem von euch werde ich nach seinen Werken vergelten.

24 Euch aber, den übrigen in Thyatira, die diese Lehre nicht teilen und die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht kennen, euch sage ich: Ich lege euch keine weitere Last auf.

25 Doch haltet an dem fest, was ihr habt, bis ich komme.

26 Wer siegt und an meinen Werken bis ans Ende festhält, dem will ich Macht über die Völker geben.

27 Er wird sie mit eisernem Zepter weiden, wie man Töpfergeschirr zerschlägt,

28 wie auch ich die Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich werde ihm den Morgenstern geben.

29 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht!

© Christoph Wollek