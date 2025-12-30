Offenbarung 20

Schöningh’sche Bibel

Fesselung des Satans

1 Und ich sah einen Engel vom Himmel niedersteigen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hielt.

2 Er packte den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel, der Satan ist, fesselte ihn auf tausend Jahre

3 und warf ihn in den Abgrund. Dann verschloß er ihn und legte ein Siegel darauf. Nicht mehr sollte jener die Völker verführen, bis die tausend Jahre zu Ende wären. Danach muß er für kurze Zeit losgelassen werden.

Tausendjährige Herrschaft

4 Ich sah Throne. Auf ihnen ließen sich die nieder, denen das Gericht übertragen ist. Und ich sah die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes willen enthauptet wurden, die das Tier und sein Bild nicht angebetet und die sein Zeichen an Stirn und Hand nicht getragen hatten. Sie kamen wieder zum Leben und herrschten mit Christus tausend Jahre.

5 Die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. - Das ist die erste Auferstehung.

6 Selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über sie hat der zweite Tod keine Macht. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und werden herrschen mit ihm die tausend Jahre.

Satans Sturz

7 Wenn aber die tausend Jahre vorüber sind, wird der Satan aus seinem Kerker wieder losgelassen werden.

8 Er wird sich aufmachen, die Völker an den vier Enden der Erde zu verführen, den Gog und Magog, um sie, deren Schar zahllos ist wie der Sand am Meer, zum Kampf zu versammeln.

9 Und sie stiegen hinauf auf die Ebene der Erde und umzingelten das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt. Aber Feuer fiel vom Himmel herab und verzehrte sie.

10 Der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden.

AUFRICHTUNG DES EWIGEN GOTTESREICHES

Das Weltgericht

11 Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Vor seinem Angesicht flohen Himmel und Erde, und es fand sich für sie keine Stätte mehr.

12 Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Bücher wurden aufgeschlagen, und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, nämlich das Buch des Lebens. Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, wie es in den Büchern aufgezeichnet war.

13 Das Meer gab die Toten heraus, die es barg, und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus. Jeder wurde nach seinen Werken gerichtet.

14 Der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen. - Das ist der zweite Tod, der Feuersee.

15 Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen.

© Christoph Wollek