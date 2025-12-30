Offenbarung 21

Schöningh’sche Bibel

Der neue Himmel und die neue Erde

1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.

2 Und ich sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine Braut, die für ihren Bräutigam geschmückt ist.

3 Vom Thron her hörte ich eine laute Stimme sagen: „Siehe, das Zelt Gottes unter den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen; sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird als ihr Gott bei ihnen sein.

4 Er wird jede Träne von ihren Augen wegwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Trauer noch Klage noch Schmerz wird mehr sein. Denn das erste ist vergangen.“

5 Und der auf dem Thron sitzt, sprach: „Siehe, ich mache alles neu.“ Dann fuhr er fort: „Schreibe, weil diese Worte zuverlässig und wahr sind.“

6 Weiter sagte er zu mir: „Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Den Dürstenden werde ich umsonst von dem Quell lebendigen Wassers zu trinken geben.

7 Der Sieger wird dies empfangen. Ich will ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein.

8 Die Feigen aber, die Ungläubigen, die Unreinen, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener und alle Lügner sollen im brennenden Feuer- und Schwefelsee ihren Anteil erhalten - was der zweite Tod ist.“

Das neue Jerusalem

9 Und es kam einer von den sieben Engeln mit den sieben Schalen, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren. Er sprach zu mir: „Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes.“

10 Und er entrückte mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die Heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam,

11 erfüllt von der Herrlichkeit Gottes - ihre Leuchte war wie ein Edelstein, wie der kristallhelle Jaspis.

12 Sie hatte eine große, hohe Mauer mit zwölf Toren. Auf den Toren standen zwölf Engel, und Namen waren darauf geschrieben, die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels.

13 Drei Tore lagen gegen Osten, drei gegen Norden, drei gegen Süden und drei gegen Westen.

14 Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, auf denen zwölf Namen standen: die Namen der zwölf Apostel des Lammes.

15 Der mit mir redete, hatte ein goldenes Meßrohr, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer zu messen.

16 Die Stadt bildet ein Viereck und ist ebenso lang wie breit. Er maß die Stadt mit seinem Rohr; es waren zwölftausend Stadien - Länge, Breite und Höhe sind bei ihr gleich.

17 Er maß ihre Mauer; es waren hundertvierundvierzig Ellen nach menschlichem Maß, das auch das Maß der Engel ist.

18 Die Mauer war aus Jaspis erbaut und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas.

19 Die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd,

20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.

21 Die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes einzelne Tor war aus einer Perle. Die Straße der Stadt war reines Gold, wie durchsichtiges Glas.

22 Einen Tempel sah ich nicht in ihr; denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel, und das Lamm.

23 Die Stadt bedarf nicht der Sonne und nicht des Mondes, damit sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erhellt sie, und ihre Lampe ist das Lamm.

24 Die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit in sie hineinbringen.

25 Ihre Tore werden tagsüber nicht geschlossen, und Nacht gibt es dort nicht.

26 Die Pracht und Kostbarkeit der Völker wird man hineintragen.

27 Doch nichts Unreines darf in sie eingehen, kein Frevler und kein Lügner, - nur jene, die eingetragen sind im Buch des Lebens des Lammes.

