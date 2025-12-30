Offenbarung 22

Schöningh’sche Bibel

Das Glück des neuen Jerusalem

1 Dann zeigte er mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes ausging.

2 Inmitten ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des Lebens. Er trägt zwölfmal Früchte; jeden Monat bringt er seine Frucht, und die Blätter des Baumes dienen den Völkern zur Heilung.

3 Nichts Verfluchtes wird es mehr geben. Der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen.

4 Sie werden sein Angesicht sehen und seinen Namen auf ihrer Stirn tragen.

5 Nacht wird nicht mehr sein, man braucht weder Lampen- noch Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit.

Schluß des Buches

6 Und er sprach zu mir: „Diese Worte sind zuverlässig und wahr, und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten kundzutun, was bald geschehen muß.

7 Siehe, ich komme bald. Selig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält!“ -

8 Ich, Johannes, habe dies gehört und gesehen. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich dem Engel, der mir dies zeigte zu Füßen, um ihn anzubeten.

9 Aber er sprach zu mir: „Nicht doch! Dein Mitknecht bin ich und der deiner Brüder, der Propheten, und von denen, die die Worte dieses Buches festhalten. - Gott bete an.“

10 Dann sagte er zu mir: „Versiegele die Worte der Weissagung dieses Buches nicht; denn die Zeit ist nahe.

11 Der Frevler mag weiter freveln und der Unreine sich weiter verunreinigen. Der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige möge sich weiter heiligen.“

12 „Siehe, ich komme bald, und mein Lohn kommt mit mir, um einem jeden nach seinen Werken zu vergelten.

13 Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.

14 Selig, die ihre Kleider waschen, auf daß sie ein Anrecht bekommen auf den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können.

15 Draußen aber müssen bleiben die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun.

16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der glänzende Morgenstern.

17 Und der Geist und die Braut sagen: Komm! - Wer es hört, sage: Komm! - Der Dürstende komme; wer Verlangen hat, empfange umsonst Wasser des Lebens.“

18 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches vernimmt: Wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht.

19 Wer von den Worten dieses prophetischen Buc hes etwas wegnimmt, dem wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist, wegnehmen.

20 Der das bezeugt, spricht: „Ja, ich komme bald.“ - Amen, komm, Herr Jesus!

21 Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen! Amen.

