Offenbarung 3

Schöningh’sche Bibel

An die Gemeinde von Sardes

1 Dem Engel der Gemeinde von Sardes schreibe: So spricht, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat: Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, daß du lebst, und doch bist du tot.

2 Wach auf und stärke den Rest, der am Absterben ist! Denn deine Werke habe ich nicht als vollkommen gefunden vor meinem Gott.

3 Gedenke also, wie du es empfangen und gehört hast. Bewahre es und bekehre dich! Wenn du aber nicht wachst, so komme ich wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich komme.

4 Indes hast du noch einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Sie werden in weißen Gewändern mit mir wandeln, weil sie würdig sind.

5 Der Sieger wird so mit weißen Gewändern angetan, und nimmer lösche ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens; vielmehr werde ich seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen.

6 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht!

An die Gemeinde von Philadelphia

7 Dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe: So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, daß niemand schließen, und der schließt, daß niemand öffnen kann.

8 Ich kennen deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür bereitgestellt, die niemand schließen kann. Zwar hast du nur geringe Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet.

9 Siehe, ich schenke dir Leute aus der Gemeinde des Satans, die sich Juden nennen, es aber nicht sind, sondern Lügner. Diese will ich dazu bringen, daß sie kommen, dir zu Füßen fallen und erkennen, daß ich dich geliebt habe.

10 Weil du mein Wort vom geduldigen Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich vor der Stunde der Prüfung bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die Erdbewohner auf die Probe zu stellen.

11 Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Kranz nehme.

12 Den Sieger werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und seinen Platz dort wird er nie mehr verlieren. Ich will den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel her von meinem Gott herabkommt, und meinen neuen Namen.

13 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht.

An die Gemeinde von Laodizea

14 Dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: So spricht, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes:

15 Ich kenne deine Werke und weiß, daß du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch kalt wärst oder warm!

16 Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund.

17 Weil du sagst: >Ich bin reich, ich bin reich geworden und leide an nichts Mangel!< -, und nicht weißt, daß du unglückselig und bemitleidenswert bist, arm, blind und nackt.

18 Ich rate dir, kaufe von mir im Feuer geläutertes Gold, daß du reich wirst; und weiße Gewänder, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht sichtbar wird; und Salbe, um deine Augen zu salben, damit du sehend wirst.

19 Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und züchtige sie. Sei also eifrig und bekehre dich!

20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren und mit ihm essen und er mit mir.

21 Den Sieger lasse ich mit mir auf meinem Thron sitzen, wie auch ich gesiegt und mich zu meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.

22 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht.„

