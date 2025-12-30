Offenbarung 5

Schöningh’sche Bibel

Das Buch mit den sieben Siegeln

1 Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt, ein Buch, innen und außen beschrieben, versiegelt mit sieben Siegeln.

2 Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: „Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen?“

3 Doch niemand im Himmel und auf Erden und unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen und Einblick zu nehmen.

4 Da weinte ich sehr, daß niemand würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und Einblick zu nehmen.

Übergabe der Buchrolle an das Lamm

5 Und einer der Ältesten sagte zu mir: „Weine nicht! Siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Sproß aus der Wurzel Davids. Er wird das Buch und seine sieben Siegel öffnen.“

6 Und ich sah mitten vor dem Thron und den vier Wesen und mitten vor den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hat sieben Hörner und sieben Augen: das sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind.

7 Es trat heran und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt.

8 Und als es das Buch genommen hatte, fielen die vier Wesen und die vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Weihrauch: das sind die Gebete der Heiligen.

9 Sie singen ein neues Lied: „Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen losgekauft für Gott aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen

10 und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf der Erde.“

11 Und ich sah und vernahm die Stimme vieler Engel rings um den Thron, um die Wesen und die Ältesten. Ihre Zahl war Myriaden von Myriaden und Tausende von Tausenden.

12 Sie singen mit lauter Stimme: „Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, Macht, Reichtum, Weisheit, Kraft, Ehre, Preis und Lob zu empfangen.“

13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel, auf Erden, unter der Erde und auf dem Meer ist, alles, was in ihnen ist, hörte ich singen: „Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt Lob, Ehre, Ruhm und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit.“

14 Und die vier Wesen sprachen: „Amen“, und die Ältesten fielen nieder und beteten an.

