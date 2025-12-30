Offenbarung 6

Schöningh’sche Bibel

Öffnung der vier ersten Siegel

1 Und ich sah, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln öffnete. Und ich hörte das erste der vier Wesen wie mit Donnerstimme sagen: „Komm!“

2 Ich schaute, und siehe, da war ein weißes Roß. Auf ihm saß einer mit einem Bogen. Ihm ward eine Krone gegeben, und er zog aus als Sieger und um zu siegen.

3 Als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Wesen sagen: „Komm!“

4 Und ein anderes, ein feuerrotes Roß, kam heraus, und dem, der auf ihm saß, ward Macht verliehen, den Frieden von der Erde wegzunehmen, so daß die Menschen einander niedermetzelten, und gegeben ward ihm ein großes Schwert.

5 Als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Wesen sagen: „Komm!“ Ich schaute, und siehe, da war ein schwarzes Roß. Der auf ihm saß, hielt eine Waage in seiner Hand.

6 Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier Wesen sagen: „Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Aber Öl und Wein schädige nicht!“

7 Als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte Wesen sagen: „Komm!“

8 Ich schaute, und siehe, da war ein fahles Roß. Der auf ihm saß, hieß „der Tod“, und das Totenreich folgte ihm. Ihm ward Macht über den vierten Teil der Erde gegeben, zu töten durch Schwert und Hunger, durch tödliche Krankheit und durch die Tiere der Erde.

Öffnung des fünften Siegels

9 Als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet waren um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen, das sie hatten.

10 Sie schrien mit lauter Stimme: „Heiliger und wahrhaftiger Herr, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an den Bewohnern der Erde?“

11 Und einem jeden von ihnen wurde ein weißes Gewand gegeben und gesagt, sie sollten sich noch kurze Zeit gedulden, bis ihre Mitknechte und Brüder vollzählig wären, die gleich ihnen den Tod erleiden würden.

Öffnung des sechsten Siegel

12 Als es das sechste Siegel öffnete, sah ich, wie ein großes Erdbeben geschah. Die Sonne ward schwarz wie ein härenes Trauergewand und der ganze Mond rot wie Blut.

13 Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie die unreifen Früchte, die der Feigenbaum abwirft, wenn er vom Sturmwind geschüttelt wird.

14 Der Himmel entschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt. Alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle gerückt.

15 Die Könige der Erde, die Großen, die Befehlshaber, die Reichen und die Mächtigen, alle Sklaven und Freien verbargen sich in den Höhlen und Klüften der Berge,

16 und sie riefen den Bergen und Felsen zu: „Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes.

17 Denn gekommen ist der große Tag ihres Zornes; wer kann da bestehen?“

