Offenbarung 7

Schöningh’sche Bibel

Besiegelung der Auserwählten

1 Alsdann sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Sie hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über Land und Meer oder irgendeinen Baum.

2 Und ich sah einen anderen Engel mit dem Siegel des lebendigen Gottes vom Sonnenaufgang aufsteigen. Er rief den vier Engeln, denen die Macht verliehen war, das Land und das Meer zu schädigen, mit lauter Stimme zu:

3 „Schädigt nicht das Land und das Meer und die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes mit seinem Siegel auf ihrer Stirn gekennzeichnet haben.“

4 Und ich hörte die Zahl der Besiegelten: Hundertvierundvierzigtausend aus allen Stämmen der Söhne Israels:

5 aus dem Stamm Juda zwölftausend Besiegelte, aus dem Stamm Ruben zwölftausend, aus dem Stamm Gad zwölftausend,

6 aus dem Stamm Ascher zwölftausend, aus dem Stamm Naftali zwölftausend, aus dem Stamm Manasse zwölftausend,

7 aus dem Stamm Simeon zwölftausend, aus dem Stamm Levi zwölftausend, aus dem Stamm Issachar zwölftausend,

8 aus dem Stamm Sebulon zwölftausend, aus dem Stamm Josef zwölftausend, aus dem Stamm Benjamin zwölftausend Besiegelte.

Die Heiligen vor Gottes Thron

9 Darauf sah ich eine große Schar, die niemand zu zählen vermochte, aus allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Sprachen. Sie stehen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Gewändern und mit Palmzweigen in ihren Händen.

10 Sie rufen mit lauter Stimme: „Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm.“

11 Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht, beteten Gott an

12 und sprachen: „Amen! Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen.“

13 Da fragte mich einer von den Ältesten: „Wer sind die mit den weißen Kleidern Bekleidete und woher sind sie gekommen?“

14 Ich erwiderte ihm: „Mein Herr, du weißt es.“ Und er sagte zu mir: „Das sind die, welche aus der großen Drangsal gekommen sind. Sie haben ihre Gewänder weiß gewaschen im Blut des Lammes.

15 Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen.

16 Sie werden nicht mehr hungern und nicht dürsten; Sonnenglut und Hitze wird sie nicht mehr treffen.

17 Denn das Lamm, das mitten vor dem Thron steht, wird sie weiden und zu den Wasserquellen des Lebens führen, und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen.“

© Christoph Wollek