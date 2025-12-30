Offenbarung 9

Schöningh’sche Bibel

Die fünfte Posaune

1 Der fünfte Engel stieß in die Posaune. Da sah ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Ihm wurde der Schlüssel zum Schacht des Abgrundes gegeben.

2 Er öffnete den Schacht des Abgrundes, und Rauch stieg aus dem Schacht auf wie der Rauch aus einem gewaltigen Ofen, und Sonne und Luft wurden von dem Rauch aus dem Schacht verfinstert.

3 Und heraus aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, denen Macht gegeben wurde, wie sie die Skorpione der Erde haben.

4 Sie hatten den Befehl, dem Gras der Erde, dem Grün und den Bäumen keinen Schaden zuzufügen, sondern nur den Menschen, die nicht das Siegel Gottes auf der Stirn haben.

5 Doch durften sie diese nicht töten, sondern sie nur fünf Monate lang peinigen, und die Pein, die sie zufügten, war wie die Pein, die entsteht, wenn ein Skorpion einen Menschen sticht.

6 In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden; sie werden zu sterben verlangen, aber der Tod flieht vor ihnen.

7 Die Heuschrecken glichen Rossen, die zum Kampf gerüstet sind, auf ihren Köpfen trugen sie goldähnliche Kränze, und ihre Gesichter waren wie Gesichter von Menschen.

8 Ihre Haare waren wie Frauenhaare, ihre Zähne wie die von Löwen,

9 ihre Panzer wie Eisenpanzer und das Getöse ihrer Flügel wie das Gerassel vieler Streitwagen, die in den Kampf stürmen.

10 Sie hatten Schwänze und Stacheln wie Skorpione - in ihren Schwänzen lag die Macht, die Menschen fünf Monate lang zu schädigen.

11 Als König haben sie über sich den Engel des Abgrundes, der hebräisch Abaddon, griechisch Apollyon heißt.

12 Das erste Wehe ist vergangen; siehe, noch zwei Wehe kommen danach.

Die sechste Posaune

13 Der sechste Engel stieß in die Posaune. Da vernahm ich eine Stimme von den vier Hörnern des goldenen Altars her, der vor Gott steht.

14 Die sprach zum sechsten Engel mit der Posaune: „Binde die vier Engel los, die am großen Fluß Eufrat gebunden sind.“

15 Und losgelassen wurden die vier Engel, die auf Stunde, Tag, Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten.

16 Die Zahl der Reiterscharen betrug zwanzigtausendmal zehntausend; diese Zahl hörte ich.

17 In der Vision sah ich die Rosse und ihre Reiter, die feuerrote, rauchblaue und schwefelgelbe Panzer trugen. Die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern kommt Feuer, Rauch und Schwefel hervor.

18 Durch diese drei Plagen: das Feuer, den Rauch und den Schwefel, die aus ihren Mäulern herauskamen, wurde ein Drittel der Menschen getötet.

19 Denn die Macht der Rosse liegt in ihrem Maul und in ihren Schwänzen - ihre Schwänze sind schlangenähnlich, und haben Köpfe, mit denen sie Schaden zufügen.

20 Gleichwohl ließen die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht umgekommen waren, nicht von den Werken ihrer Hände ab, sondern beteten weiter die Dämonen und Götzenbilder aus Gold, Silber, Erz, Stein und Holz an, die weder sehen noch hören noch gehen können.

21 Sie bekehrten sich nicht von ihren Mordtaten, ihren Zaubereien, ihrer Unzucht und ihrem Stehlen.

