Schöningh’sche Bibel

Das Buch der Psalmen

Das erste Buch (Ps 1-41)

Die beiden Wege

Das Los des Guten

1 Selig der Mann, der nicht im Rat der Frevler sitzt, der nicht den Weg der Sünder geht und nicht im Kreis der Bösen sitzt,

2 der vielmehr Freude hat an der Lehre des Herrn und seiner Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht.

3 Er ist wie ein Baum, gepflanzt am Rande der Wasser, der zur rechten Zeit bringt seine Frucht. Sein Laub verwelkt nicht, und was er treibt, gelingt.

Das Los des Bösen

4 Nicht so die Bösen! - Sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht.

5 Darum können die Frevler nicht im Gericht bestehen, noch die Sünder in der Gerechten Gemeinde.

6 Der Herr weiß um den Wandel der Guten; der Wandel der Frevler aber führt ins Verderben.

