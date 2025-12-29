Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Das Buch der Psalmen
Das erste Buch (Ps 1-41)
Die beiden Wege
Das Los des Guten
1 Selig der Mann, der nicht im Rat der Frevler sitzt, der nicht den Weg der Sünder geht und nicht im Kreis der Bösen sitzt,
2 der vielmehr Freude hat an der Lehre des Herrn und seiner Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht.
3 Er ist wie ein Baum, gepflanzt am Rande der Wasser, der zur rechten Zeit bringt seine Frucht. Sein Laub verwelkt nicht, und was er treibt, gelingt.
Das Los des Bösen
4 Nicht so die Bösen! - Sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht.
5 Darum können die Frevler nicht im Gericht bestehen, noch die Sünder in der Gerechten Gemeinde.
6 Der Herr weiß um den Wandel der Guten; der Wandel der Frevler aber führt ins Verderben.
