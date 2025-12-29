Psalmen, Kapitel 100

Psalm 100

Schöningh’sche Bibel

>Jauchzet dem Herrn, alle Lande!<

1 Ein Lied; zum Dankopfer. ] - Jauchzt dem Herrn alle Lande!

2 Dient dem Herrn mit Freude! Kommt vor sein Angesicht mit Jubel!

3 Erkennt: Der Herr ist Gott! Er hat uns gebildet. Wir sind sein eigen: sein Volk sind wir, die Herde auf seiner Weide!

4 So tretet mit Lobpreis durch seine Tore, in seine Höfe mit Lobgesang! Bringt ihm Dank! Rühmt seinen Namen!

5 Denn gut ist der Herr. Ewig währt seine Gnade, seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht.

