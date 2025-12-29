Schöningh’sche Bibel

Fürstenspiegel

Das eigene Verhalten

1 [Ein Psalm von David. ] - Huld und Recht will ich besingen, spielen will ich dir, o Herr,

2 will auf frommen Wandel achten, Treue gehe zu mir ein. In der Mitte meines Hauses will ich reinen Herzens wandeln.

3 Meine Augen will ich nie hin auf böse Dinge richten; denn ich hasse frevles Tun. Nimmer soll es an mir haften!

4 Fern von mir sei falscher Sinn! Nichts will ich vom Bösen wissen.

Regententugenden

5 Wer von seinem Nächsten Übles im Verborgenen berichtet, den will ich zum Schweigen bringen. Wer mit stolzen Augen blickt und ein Herz voll Hochmut hegt, den mag nimmer ich ertragen.

6 Meine Augen sind gerichtet auf die Redlichen im Land, dass sie bei mir weilen möchten. Wer auf rechten Wegen wandelt, der nur soll mein Diener sein!

7 Nimmer darf in meinem Haus wohnen, wer Betrug verübt. Und wer lügt, der darf nicht hoffen, vor meinen Augen zu bestehen.

8 Jeden Morgen bringe zum Schweigen alle Frevler ich im Land, um so aus der Stadt des Herrn alle Bösen zu verbannen.

