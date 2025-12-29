Schöningh’sche Bibel

Das Hohelied der göttlichen Barmherzigkeit

Der gnädige Gott im Leben des Beters

1 [Von David. ] - Du, meine Seele, preise den Herrn, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen!

2 Du, meine Seele, preise den Herrn und vergiß nicht, was er dir Gutes getan!

3 Er ist es, der alle Schuld dir verzeiht, der heilt all deine Gebrechen,

4 der dein Leben vor dem Untergang bewahrt, der dich krönt mit Huld und Erbarmen,

5 der deine Seele sättigt mit Gütern, dass wie beim Adler sich deine Jugendkraft erneut.

Der gnädige Gott in Israels Geschichte

6 Der Herr vollbringt hilfreiche Taten und schafft Recht allen Bedrückten.

7 Seine Wege hat er dem Mose kundgetan, den Kindern Israels seine Taten.

8 Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und reich an Erbarmen.

9 Darum zürnt er nicht für immer und trägt nicht für ewig nach.

10 Er handelte an uns nicht nach unseren Sünden und vergalt uns nicht nach unserer Schuld.

11 Denn so hoch der Himmel über der Erde, so groß ist seine Liebe zu seinen Frommen.

12 So weit der Aufgang vom Untergang, so weit entfernt er von uns unsere Schuld.

13 Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr seiner Frommen.

Der gnädige Gott und der nichtige Mensch

14 Er weiß, welch ein Gebilde wir sind; er weiß, dass wir nur Staub sind.

15 Des Menschen Tage sind wie das Gras, wie die Blume des Feldes, die aufblüht;

16 fährt ein Wind über sie hinweg, ist sie dahin, selbst der Ort kennt sie nicht mehr, an dem sie gestanden.

17 Doch von Ewigkeit zu Ewigkeit währt des Herrn Erbarmen für die, die ihn fürchten. Bis zu den Kindeskindern reicht seine Güte

18 für jene, die seinen Bund bewahren und darauf bedacht sind, seine Gebote zu befolgen.

Das Preislied der ganzen Schöpfung

19 Seinen Thron hat der Herr im Himmel begründet. Seine Herrschaft erstreckt sich über das All.

20 Preist den Herrn, ihr seine Engel. Ihr Helden voll Kraft, die ihr seine Worte ausführt, seinem gewaltigen Ruf gehorchend!

21 Preist den Herrn, ihr seine Heere, ihr seine Diener, Vollstrecker seines Willens!

22 Preist den Herrn, all seine Werke, an jedem Ort seiner Herrschaft! Du, meine Seele, preise den Herrn!

