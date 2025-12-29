Schöningh’sche Bibel

Gott, der Herr der Geschichte

Aufruf an die feiernde Gemeinde

1 Lobsingt dem Herrn! Ruft an seinen Namen! Macht kund seine Taten den Völkern!

2 Singt ihm! Spielt ihm! Verkündet all seine Wunder!

3 In seinem heiligen Namen sollt ihr euch rühmen! Freuen sollen sich von Herzen, die suchen den Herrn!

4 Forscht nach dem Herrn, fragt nach seiner Macht, sucht allzeit sein Antlitz!

5 Gedenkt der Wunder, die er gewirkt, seiner Zeichen, der Urteile seines Mundes!

6 Ihr seines Dieners Abraham Stamm, ihr Jakobs, seines Erwählten, Söhne!

Die Väterverheißung

7 Er, der Herr, ist unser Gott! In alle Welt ergeht der Spruch seines Gerichtes.

8 Ewig ist er eingedenk seines Bundes, des Wortes, das er für tausend Geschlechter entbot,

9 des Bundes, den er mit Abraham schloß, und seines Schwures an Isaak.

10 Zum Gesetz hat er für Jakob ihn bestellt, zum ewigen Bündnis für Israel.

11 Er sprach: „Kanaan will ich dir als euch zugemessenes Erbteil geben!“

Die Wanderungen der Väter

12 Sie waren damals noch gering an Zahl, wenige nur und in ihm fremd.

13 Sie zogen in jener Zeit noch von Volk zu Volk, von einem Reich zum anderen.

14 Doch er litt nicht, dass man Zwang ihnen tat. Selbst Könige wies er zurecht ihretwegen:

15 „Rührt meine Gesalbten nicht an, tut nichts zuleide meinen Propheten!“

Josef in Ägypten

16 Er rief alsdann den Hunger ins Land, zerbrach alle Stäbe des Brotes.

17 Doch sandte er ihnen voraus einen Mann; zum Sklaven verkauft ward Josef.

18 Die Füße zwangen sie ihm in den Block und schlossen ihn ein in Eisen

19 bis zur Zeit, da sich sein Wort erfüllte; ihn bestätigte der Ausspruch des Herrn.

20 Da schickte der König und ließ ihn los, frei gab ihn der Herrscher der Völker.

21 Zum Herrn setzte er ihn über sein Haus, zum Verwalter all seiner Habe;

22 dass er nach Belieben seinen Fürsten gebiete, seine Ältesten Weisheit lehre.

Israel in Ägypten

23 Also kam Israel nach Ägypten, und Jakob ward Gast im Land Hams.

24 Mächtig ließ Gott sich mehren sein Volk; es wurde stärker als seine Bedränger.

25 Er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, arglistig zu handeln an seinen Knechten.

26 Dann sandte er Mose, seinen Knecht, und Aaron, den er erkoren.

27 Sie taten bei ihnen seine Zeichen kund, große Wunder im Land Hams.

28 Finsternis sandte er, da ward es dunkel, sie aber trotzten noch seinem Befehl.

Die ägyptischen Plagen

29 Er wandelte ihre Gewässer in Blut und tötete ihre Fische.

30 Von Fröschen wimmelte es in ihrem Land bis hinein in die Königsgemächer.

31 Hundsfliegen kamen, als er gebot, Stechmücken in all ihre Grenzen.

32 Hagel schickte er ihnen statt Regen, flammendes Feuer über ihr Land.

33 Weinstock und Feigen zerschlug er ihnen, zerbrach auf ihrer Flur die Bäume.

34 Er gebot, und es kamen Heuschrecken und Freßgrillen ohne Zahl.

35 Die fraßen alles Grün im Land, verzehrten die Frucht ihrer Felder.

36 Dann schlug er im Land alle Erstgeburt, all die Erstlinge ihrer Manneskraft.

Der Zug durch die Wüste

37 Er führte Israel fort mir Silber und Gold. Bei seinen Stämmen gab es keinen Müden.

38 Ägypten war ihres Auszugs froh; denn Angst hatte es vor ihnen befallen.

39 Er breitete eine Wolke als Deckung aus, und Feuer, die Nacht zu erhellen.

40 Sie baten, da hieß er Wachteln kommen, und machte sie satt mit Brot vom Himmel.

41 Auftat er den Felsen, da rannen die Wasser und flossen als Strom durch die Wüste.

Der Einzug ins Land der Verheißung

42 Er gedachte ja seines heiligen Wortes an Abraham, seinen Diener.

43 So führte er in Freuden sein Volk heraus, in Jubel seine Erwählten.

44 Er gab ihnen die Länder der Völker und ließ sie nehmen, was die Völker erworben,

45 auf dass sie seine Gebote bewahrten und befolgten seine Gesetze. - Halleluja!

© Christoph Wollek