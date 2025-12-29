Schöningh’sche Bibel

Vertrauensvolles Bittgebet

1 [Ein Lied; ein Psalm von David. ]

Heitere Zuversicht

2 Getrost ist mein Herz, o Gott. Getrost ist mein Geist. Singen will ich und spielen.

3 Wacht auf, Harfe und Zither! Ich will das Morgenrot wecken.

4 Unter den Völkern will ich dich preisen, o Herr, dir spielen unter den Heiden.

5 Denn bis zum Himmel ragt deine Huld, bis zu den Wolken deine Treue.

6 Über dem Himmel zeige dein Hoheit, o Gott! Die ganze Welt erfülle dein Glanz!

Die frühere Siegesverheißung

7 Damit deine Freunde nun Rettung finden, strecke aus deine Rechte! Erhöre uns!

8 Gott hat in seinem Heiligtum gesprochen: „Sichem will ich jubelnd verteilen, vermessen das Tal von Sukkot.

9 Mein ist Gilead, mein eigen Manasse, der Helm auf meinem Haupt ist Efraim, Juda mein Herrscherstab.

10 Waschbecken sei mir Moab, auf Edom werfe ich meinen Schuh. Du, Land der Philister, huldige mir!“

Vor dem Feldzug

11 Wer bringt mich hinein in die feste Stadt? Wer wird mich nach Edom führen,

12 wenn nicht du, Gott, der uns verstieß, Gott, der nicht zog mit unseren Scharen?

13 Ach, schaffe uns Hilfe vor dem Feind; denn der Menschen Beistand ist nichtig.

14 Mit Gott erringen wir den Sieg: Er tritt unsere Feinde zu Boden.

© Christoph Wollek