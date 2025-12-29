Schöningh’sche Bibel

Vertrauensvoller Aufblick zum Richter im Himmel

Rat kleinmütiger Freunde

1 [Dem Chormeister; von David. ] - Auf den Herrn vertraue ich! Wie könnt ihr mir sagen: „Flieh ins Gebirge wie ein Vogel!

2 Denn siehe, schon spannen die Frevler den Bogen, sie legen den Pfeil auf der Sehne zurecht, um Schuldlose meuchlings zu morden.

3 Wenn nun die Grundpfeiler zusammenbrechen, was vermag da zu tun der Fromme?“

Zuversichtliche Antwort

4 Noch weilt der Herr in seiner heiligen Wohnstatt, der Herr, dessen Thron ist im Himmel! Seine Augen schauen. Die Menschenkinder prüft sein Blick.

5 Der Herr prüft Fromme und Frevler. Gewalttätige haßt seine Seele.

6 Glühende Kohlen und Schwefel läßt er regnen auf die Frevler; sengender Wind ist der Anteil ihres Bechers.

7 Denn der Herr ist gerecht, Gerechtigkeit liebt er; nur Redliche schauen sein Antlitz.

© Christoph Wollek