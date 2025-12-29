Schöningh’sche Bibel

Der Priesterkönig

1 [Ein Psalm von David. ] - Es sprach der Herr zu meinem Herrn: „Setze dich zu meiner Rechten, bis ich als Schemel dir zu Füßen lege deine Feinde!“

2 Vom Zion streckt der Herr aus das Zepter deiner Herrschaft: Herrsche inmitten deiner Feinde!

3 Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht, wenn du kommst in heiligem Schmuck. Vor dem Morgenstern habe ich dich gezeugt, wie den Tau in der Frühe.

4 Der Herr hat geschworen, und nie wird es ihn reuen: „Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks.“

5 Könige zerschmettert der Herr zu deiner Rechten am Tag seines Grimms.

6 Er richtet die Völker, füllt Täler mit Leichen, zerschlägt das Haupt vieler auf Erden.

7 Aus dem Bach trinkt er bei seinem Zug, darum kann das Haupt er aufs neue erheben.

© Christoph Wollek