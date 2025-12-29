Schöningh’sche Bibel

>Groß sind die Werke des Herrn!<

Gedenken an die Wunderwerke Gottes für sein Volk

1 Halleluja! Von ganzem Herzen preise ich den Herrn im Kreis der Frommen und in der Gemeinde:

2 Groß sind die Werke des Herrn, betrachtenswert allen, die ihrer sich freuen.

3 Pracht und Glanz ist sein Wirken. Ewig währt sein gerechtes Walten.

4 Seinen Wundern hat er ein Denkmal errichtet; voll Huld und Erbarmen ist der Herr.

5 Speise gab er denen, die ihn fürchten. Seines Bundes war ewig er eingedenk.

6 Seine großen Werke hat er kundgetan seinem Volk, da er ihm gab das Erbe der Völker.

Gesetz und Bündnis am Sinai

7 Seiner Hände Werke sind Treue und Recht. Verläßlich sind all seine Satzungen.

8 Sie stehen fest für ewige Zeiten, gegeben in Wahrheit und Geradheit.

9 Erlösung hat er seinem Volk gesandt, seinen Bund auf ewig geschlossen. Heilig und furchtbar ist sein Name.

10 Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wer sie übt, gewinnt heilsame Einsicht, und ewig bestehen bleibt sein Ruhm.

