Schöningh’sche Bibel

Das Glück des Gerechten

Segen der Gottesfurcht

1 Halleluja! Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet, von Herzen liebt seine Satzung!

2 Mächtig wird seine Nachkommenschaft sein im Land; denn der Frommen Geschlecht wird gesegnet.

3 Vermögen und Reichtum füllen sein Haus. Seine Gerechtigkeit währt ewig.

4 Als Licht im Dunkel erstrahlt er den Frommen. Barmherzig ist er, mild und gerecht.

Segen der Nächstenliebe

5 Gut steht es um den Mann, der voll Barmherzigkeit ausleiht, der seinen Geschäften nachgeht, wie es recht ist!

6 Er wird nicht wanken in Ewigkeit. In stetem Gedenken lebt der Gerechte,

7 braucht nicht zu bangen vor bösem Gerücht. Sein Herz ist ruhig. Er baut auf den Herrn.

8 Sein Herz ist getrost. Er fürchtet sich nicht, bis er herabschaut auf seine Bedränger.

9 Er spendet reichlich; er gibt den Armen. Sein Heil hat Bestand für immer. Mächtig ist er seines Reichtums wegen.

10 Der Frevler aber sieht dies voll Ärger, knirscht mit den Zähnen und schwindet dahin. Der Gottlosen Wunsch wird zunichte.

© Christoph Wollek