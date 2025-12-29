Psalmen, Kapitel 113

Psalm 113

Der erhabene und gnädige Gott

Aufforderung zum Lobpreis Gottes

1 Halleluja! Lobt, ihr Diener des Herrn, lobt den Namen des Herrn!

2 Der Name der Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit!

3 Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang sei gelobt der Name des Herrn!

Gottes Größe und Güte

4 Hoch ragt über allen Völkern der Herr. Erhaben ist seine Herrlichkeit über die Himmel.

5 Wer ist dem Herrn, unserem Gott, gleich, der da thront in der Höhe,

6 der huldvoll niederschaut auf Himmel und Erde?

7 Der aus dem Staub erhebt den Geringen, den Armen erhöht, der im Schmutz liegt?

8 Er weist ihm seinen Sitz bei den Edlen, bei den Edlen seines Volkes.

9 Er läßt die Kinderlose wohnen im Haus als fröhliche Mutter von Kindern. Halleluja!

