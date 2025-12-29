Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Der erhabene und gnädige Gott
Aufforderung zum Lobpreis Gottes
1 Halleluja! Lobt, ihr Diener des Herrn, lobt den Namen des Herrn!
2 Der Name der Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit!
3 Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang sei gelobt der Name des Herrn!
Gottes Größe und Güte
4 Hoch ragt über allen Völkern der Herr. Erhaben ist seine Herrlichkeit über die Himmel.
5 Wer ist dem Herrn, unserem Gott, gleich, der da thront in der Höhe,
6 der huldvoll niederschaut auf Himmel und Erde?
7 Der aus dem Staub erhebt den Geringen, den Armen erhöht, der im Schmutz liegt?
8 Er weist ihm seinen Sitz bei den Edlen, bei den Edlen seines Volkes.
9 Er läßt die Kinderlose wohnen im Haus als fröhliche Mutter von Kindern. Halleluja!
© Christoph Wollek