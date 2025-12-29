Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Israels mächtiger Gott
1 Als Israel aus Ägypten zog, Jakobs Haus aus dem stammelnden Volk,
2 da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet.
3 Das Meer sah es und floh, zurück wich der Jordan.
4 Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Lämmer.
5 Was ist dir, Meer, dass du fliehst, dir, Jordan, dass du zurückweichst?
6 Ihr Berge, was hüpft ihr wie Widder, ihr Hügel wie junge Lämmer?
7 Erde, erbebe vor dem Antlitz des Herrn, vor dem Antlitz des Gottes Jakobs,
8 der den Felsen gewandelt zum Teich, das Kieselgestein zur sprudelnden Quelle!
© Christoph Wollek