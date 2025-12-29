Psalmen, Kapitel 114

Psalm 114

Israels mächtiger Gott

1 Als Israel aus Ägypten zog, Jakobs Haus aus dem stammelnden Volk,

2 da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet.

3 Das Meer sah es und floh, zurück wich der Jordan.

4 Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Lämmer.

5 Was ist dir, Meer, dass du fliehst, dir, Jordan, dass du zurückweichst?

6 Ihr Berge, was hüpft ihr wie Widder, ihr Hügel wie junge Lämmer?

7 Erde, erbebe vor dem Antlitz des Herrn, vor dem Antlitz des Gottes Jakobs,

8 der den Felsen gewandelt zum Teich, das Kieselgestein zur sprudelnden Quelle!

