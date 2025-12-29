Schöningh’sche Bibel

Nur auf den wahren Gott kann man bauen

Gott und die Götzen

1 Nicht uns, o Herr, nicht uns, nein, deinem Namen verschaffe Ehre, wegen deiner Gnade und deiner Treue!

2 Was sollen die Heiden höhnen: „Wo ist denn ihr Gott?“

3 Unser Gott ist im Himmel. Alles vollbringt er, was ihm gefällt.

4 Doch ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Machwerk menschlicher Hände.

5 Sie haben einen Mund und können nicht sprechen, zwei Augen und können nicht sehen,

6 zwei Ohren und können nicht hören, eine Nase und können nicht riechen,

7 Hände und können nicht greifen, Füße und können nicht gehen. - Kein Laut kommt aus ihrer Kehle.

8 Ihnen gleich sollen werden, die sie gemacht, ein jeder, der ihnen vertraute!

Gott Israels Helfer

9 Israel vertraut auf den Herrn: Er ist ihm Hilfe und Schild!

10 Das Haus Aaron vertraut auf den Herrn: Er ist ihm Hilfe und Schild!

11 Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn: Er ist euch Hilfe und Schild!

Gottes Segen für Israel

12 Der Herr hat unser gedacht. Er wird segnen: Er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aarons,

13 er segne, die den Herrn fürchten, die Kleinen und Großen.

14 Mehren möge euch der Herr, euch und eure Kinder!

15 Seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!

16 Der Himmel ist der Himmel des Herrn, doch die Erde gab er den Menschen.

17 Nicht die Toten preisen den Herrn noch die, die hinabfuhren ins Schweigen.

18 Wir aber wollen preisen den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja!

