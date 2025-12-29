Schöningh’sche Bibel

Dank für Errettung aus schwerer Not

Not und Rettung

1 Ich liebe den Herrn, der mein flehentliches Rufen erhörte.

2 Er neigte mir zu sein Ohr, darum will ich zu ihm rufen, solange ich lebe.

3 Schlingen des Todes hatten mich umfangen, mich befielen die Ängste der Unterwelt. Ich war in Drangsal und Kummer geraten.

4 Da rief ich an den Namen des Herrn: „Ach, Herr, errette mein Leben!“

5 Gnädig ist der Herr und gerecht. Unser Gott ist barmherzig.

6 Der Herr behütet die Kleinen: Elend war ich, da half er mir auf.

7 Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe; denn der Herr hat Gutes an dir getan. -

8 Er hat mein Leben vor dem Tod bewahrt, vor Tränen mein Auge, vor dem Sturz meinen Fuß.

9 Ich gehe einher vor dem Herrn im Land der Lebenden.

Der Dank

10 Ich habe geglaubt. Deshalb sagte ich: „Gar tief bin ich gebeugt!“

11 Ich dachte in meiner Angst: „Alle Menschen sind Lügner.“

12 Wie soll ich dem Herrn all das Gute entgelten, das er an mir getan?

13 Dankend will ich den Becher des Heils erheben und anrufen den Namen des Herrn.

14 Meine Gelübde will ich dem Herrn entrichten vor all seinem Volk.

15 Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen.

16 Ach, Herr, ich bin doch dein Knecht, dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast gelöst meine Fesseln.

17 Darbringen will ich dir ein Opfer des Dankes und anrufen will ich den Namen des Herrn.

18 Meine Gelübde will ich dem Herrn entrichten vor all seinem Volk,

19 in den Höfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja!

© Christoph Wollek