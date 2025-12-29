Schöningh’sche Bibel

Festliche Dankliturgie

Aufruf zum Gotteslob

1 Lobsingt dem Herrn! Denn er ist gut, und ewig währt sein Erbarmen.

2 Singen möge Israel: „Ewig währt sein Erbarmen.“

3 Das Haus Aaron möge singen: „Ewig währt sein Erbarmen.“

4 Die den Herrn fürchten, mögen singen: „Ewig währt sein Erbarmen.“

Bekenntnis zum hilfreichen Gott

5 Aus der Bedrängnis rief ich zum Herrn, und der Herr schuf mir Raum.

6 Wenn der Herr bei mir ist, fürchte ich nichts! Was kann dann ein Mensch mir antun?

7 Wenn der Herr als mein Helfer bei mir ist, werde ich erleben, wie besiegt werden, die mich hassen.

8 Besser ist es, sich zu bergen beim Herrn als zu vertrauen auf Menschen.

9 Besser ist es, sich zu bergen beim Herrn als zu vertrauen auf Fürsten.

Rückblick auf Kampf und Sieg

10 Umringt haben mich alle Völker: Ich wehrte sie ab im Namen des Herrn.

11 Sie habe mich umringt, mich eingeschlossen: Ich wehre sie ab im Namen des Herrn.

12 Wie ein Bienenschwarm haben sie mich umringt: Wie ein Dornenfeuer verlöschen sie; ich wehre sie ab im Namen des Herrn.

13 Man stieß mich hart, ich sollte fallen. Doch half mir der Herr.

14 Sieg und Lied ist mir der Herr, der mir zum Retter geworden.

Jubel und Zuversicht

15 Horch! Siegesjubel erschallt in den Zelten der Frommen: „Die Rechte des Herrn wirkt voll Kraft.

16 Hochgereckt ist die Rechte des Herrn. Die Rechte des Herrn wirkt voll Kraft.“

17 Ich bin nicht gestorben. - Ich lebe und werde verkünden die Werke des Herrn.

18 Gar hart hat mich gezüchtigt der Herr, doch hat er mich nicht dem Tod überlassen.

Im Festzug zum Tempel

19 Öffnet mir nun der Gerechtigkeit Tore: Einziehen will ich, will danken dem Herrn!

20 Das ist das Tor, das hinführt zum Herrn, nur wer gerecht ist, darf es durchschreiten.

21 Ich danke dir; denn du hast mich erhört und bist mir zum Retter geworden.

22 Der Stein, den die Bauherren verwarfen, ist zum Eckstein geworden.

23 Durch den Herrn ist dies geschehen; es ist ein Wunder vor unseren Augen.

24 Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. lasst uns jubeln und an ihm sich freuen!

25 O Herr, bringe uns Hilfe! Schenke uns Glück, o Herr!

Der Segen der Priester

26 Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn! - Wir segnen euch vom Haus des Herrn.

27 Gott ist der Herr, uns leuchtet sein Licht. Schließt euch zusammen zum Reigen mit Zweigen in den Händen, bis zu den Hörnern des Altars!

28 Mein Gott bist du, dich will ich preisen. Rühmen will ich dich, meinen Gott.

29 Lobsingt dem Herrn! Denn er ist gut und ewig währt sein Erbarmen.

