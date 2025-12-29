Schöningh’sche Bibel

Ein Lobgesang auf Gottes Wort und Weisung

(Alef)

1 Selig sind, die ohne Tadel wandeln, und die einhergehen im Gesetz des Herrn!

2 Selig sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen,

3 und die auch Ungerechtigkeit nicht üben, vielmehr auf seinen Wegen wandeln!

4 Du selber hast deine Aufträge gegeben, auf dass man sorglich sie befolgen soll.

5 Oh, wäre doch mein Wandel fest begründet in der Befolgung deiner Satzungen!

6 Nie werd< ich zuschanden, blick< ich auf all< deine Gebote!

7 Mit geradem Herzen preise ich dich mit, wenn dein gerecht Gesetz ich kennenlerne.

8 Ich halte deine Satzungen genau: So wolle mich nicht gar so sehr verlassen!

(Bet)

9 Wie hält ein Jüngling seinen Wandel rein? Wenn er gewissenhaft dein Wort beachtet!

10 Mit meinem ganzen Herzen suche ich dich. Laß mich von deinen Satzungen nicht weichen!

11 Deine Worte berge ich in meinem Herzen, damit ich nie mich gegen dich verfehle!

12 Gepriesen seist du, Herr, deine Satzung lehre mich!

13 Mit meinen Lippen zähle ich alle Weisungen deines Mundes auf.

14 An der Einhaltung deiner Vorschriften erfreue ich mich mehr als an großem Reichtum.

15 Was du verordnet, will ich überdenken und auf deine Pfade schauen.

16 Ergötzen finde ich an deinen Satzungen, vergesse deine Worte nicht.

(Gimel)

17 Gewähre deinem Knecht, dass ich lebe; so will ich deine Worte halten!

18 Mache mir die Augen auf, damit ich das Wunderbare deiner Lehre sehe!

19 Ein Fremdling bin ich auf der Erde, verbirg mir nicht, was du befohlen hast!

20 Es drängt sich meine Seele voll Verlangen nach deinen Weisungen zu jeder Zeit.

21 Den Stolzen und Verfluchten gilt dein Drohen, sie haben deine Vorschriften verlassen.

22 Nimm weg von mir die Schmach und die Verachtung; denn deine Zeugnisse bewahre ich!

23 Ob Fürsten auch zusammensitzen, um gegen mich sich zu beraten, - dein Knecht sinnt über deine Satzung nach.

24 Denn deine Zeugnisse sind meine Wonne, Berater sind sie mir.

(Dalet)

25 Am Staub klebt meine Seele - belebe mich durch dein Wort!

26 Du hörtest mich, als ich dir kund tat meine Lage. - O, deine Satzungen lehre mich!

27 Gib Einsicht mir in deiner Vorschrift Weg! Dann sinne ich über deine Wunder nach.

28 Vor Kummer ist in Tränen meine Seele; durch deine Worte richte mich wieder auf!

29 Den Weg der Lüge halte fern von mir, begnade mich mit deiner Lehre!

30 Den Weg der Treue habe ich erwählt, und deine Weisungen niemals vergessen.

31 Ich halte mich an deine Zeugnisse, oh, laß mich nicht zuschanden werden, Herr!

32 Ich wandle auf dem Weg deiner Satzungen. Denn weit machst du mein Herz.

(He)

33 Herr, lehre mich kennen den Weg deiner Satzung, damit ich ihn bis ans Ende bewahre!

34 Gib Einsicht mir, zu wahren dein Gesetz und es von ganzem Herzen zu befolgen.

35 Auf dem Pfad deiner Satzungen geleite mich, an ihm finde ich ja meine Wonne.

36 Mache deinen Zeugnissen mein Herz geneigt und nicht der Habsucht!

37 Wende meine Augen ab vom Blick nach Eitlem, auf deinen Wegen laß mich Leben finden!

38 Halte aufrecht deinem Knecht dein Wort, das denen gilt, die dir in Ehrfurcht dienen!

39 Wende ab von mir die Schmach, vor der mir graut! Denn deine Weisungen sind trefflich.

40 Siehe! Ich sehne mich nach deinen Vorschriften. Belebe mich in deiner Güte!

(Waw)

41 Deine Gnade komme über mich, o Herr, nach deinem Wort dein Heil!

42 Dann stehe ich Antwort denen, die mich schmähen, weil ich auf dein Wort setze mein Vertrauen.

43 Entziehe nicht das Wort der Wahrheit meinem Mund! Ich hoffe ja auf deine Richtersprüche.

44 So will ich stetig dein Gesetz bewahren, immer und in alle Ewigkeit.

45 So kann auf freier Bahn ich wandeln; um deine Vorschriften habe ich mich ja bemüht!

46 Deine Vorschriften will ich vor Königen bekennen; ich werde mich ihrer nicht schämen!

47 Denn meine Freude habe ich an deiner Vorschrift und liebe sie gar sehr.

48 Zu deiner Vorschrift, die ich liebe, hebe ich meine Hände und sinne über deine Satzung nach.

(Sajin)

49 Gedenke deines Wortes, das deinem Diener du gegeben, auf das du meine Hoffnung hingelenkt!

50 Das ist mein Trost in meinem Elend, dass mich belebt dein Wort.

51 Die Stolzen spotten über mich gar sehr, doch weiche ich nicht ab von deiner Lehre.

52 Ich dachte deiner alten Weisungen, o Herr, und ward getröstet.

53 Zorn packt mich wegen der Frevler, die dein Gesetz verlassen.

54 Zu Liedern sind mir deine Satzungen geworden am Ort meiner Pilgerschaft.

55 Bei Nacht gedachte ich deines Namens, Herr, und dein Gesetz befolgte ich.

56 Mein Anteil ist, deine Vorschriften zu befolgen.

(Chet)

57 Mein Anteil, Herr, - so spreche ich - ist, deine Worte zu bewahren.

58 Ich flehe dich von ganzem Herzen an, sei gnädig mir nach deinem Wort!

59 Ich habe meine Wege überdacht und meinen Fuß gelenkt zu deinen Zeugnissen.

60 Ich eile ohne Zaudern, zu halten dein Gebot.

61 Der Bösen Stricke halten mich umfangen, doch dein Gesetz vergaß ich nicht.

62 Um Mitternacht erhebe ich mich, um dich für dein gerechtes Gesetz zu preisen.

63 Ich bin ein Freund all derer, die dich fürchten und deine Vorschriften befolgen.

64 Die Erde, Herr, ist deiner Güte voll, oh, lehre mich dein Gesetz!

(Tet)

65 An deinem Knecht hast Gutes du, o Herr, nach deinem Wort getan.

66 Gute Sitte und Erkenntnis lehre mich! Denn deinen Vorschriften habe ich vertraut.

67 Bevor ich Strafe leiden musste, ging ich irre. Nun aber achte ich auf dein Wort.

68 Du bist so gut und gütig: Deine Satzung lehre mich!

69 Es dichten mir die Stolzen Falsches an; ich aber folge mit ganzem Herzen deinen Vorschriften.

70 Gefühllos ist ihr Herz wie Fett; doch ich erfreue mich an deiner Lehre.

71 dass ich leiden muß, dient mir zum Heil, damit ich kennenlerne deine Satzung.

72 Ein größeres Gut ist mir das Gesetz deines Mundes als tausend Stücke Gold und Silber.

(Jod)

73 Es haben deine Hände mich geschaffen und gebildet, gib Einsicht mir, damit ich lerne deine Vorschrift!

74 Die dich verehren, sehen mich voll Freude, denn ich vertraute auf dein Wort.

75 Ich weiß, o Herr, dass du in Geradheit richtest und dass in Treue du mich niederbeugst.

76 Möge deine Gnade mir zum Trost gereichen nach deinem Wort an deinen Diener!

77 Es komme dein Erbarmen über mich, dass ich gesunde! Denn dein Gesetz ist meine Lust.

78 Die Stolzen sollen jämmerlich verderben, weil ungerecht sie mich bedrückt! Ich aber sinne deinem Auftrag nach.

79 Die sollen sich mir zugesellen, die dich fürchten, und deine Zeugnisse erkennen!

80 Untadelig sei mein Herz in deinen Satzungen, damit nicht schmählich ich verderben muß!

(Kaf)

81 Nach deinem Heil schmachtet meine Seele, ich harre auf dein Wort.

82 Nach deinem Wort schmachten meine Augen. Ich denke: „Wann endlich wirst du Trost mir bringen?“

83 Bin ich auch wie ein Schlauch im Rauch geworden, so habe ich doch deine Satzung nicht vergessen.

84 Wie zahlreich sind die Tage deines Knechtes! Wann wirst du die, die mich verfolgen, richten?

85 Die Stolzen haben Gruben mir gegraben, sie, die mißachten deine Weisung.

86 All dein Gebot ist Wahrheit! Oh, stehe mir bei, mit Trug verfolgt man mich!

87 Schier hätten sie mich umgebracht auf Erden, doch wich ich nicht von deiner Vorschrift ab.

88 In deiner Güte laß mich Leben finden, damit ich wahre deines Mundes Zeugnis!

(Lamed)

89 Dein Wort währt ewig, Herr, fest steht es wie der Himmel.

90 Durch die Geschlechter hin währt deine Wahrheit, du gründetest die Erde, und sie steht.

91 Bis heute stehen sie da nach deiner Weisung; denn dir ist alles untertan.

92 Wenn dein Gesetz nicht meine Wonne wäre, wär< ich in meinem Elend längst vergangen.

93 Auf ewig will ich nicht vergessen deiner Vorschrift; denn Leben hast du mir durch sie geschenkt.

94 Dein bin ich, schaff> mir Hilfe! Denn deine Vorschriften durchforsche ich.

95 Mir lauern Frevler auf, mich zu verderben, doch habe ich acht auf deine Zeugnisse.

96 An allem Großen sehe ich eine Grenze, nur dein Gebot ist allumfassend groß.

(Mem)

97 Wie habe ich dein Gesetz so liebgewonnen; den ganzen Tag sinn> ich darüber nach.

98 Es macht mich dein Gebot viel klüger noch als meine Feinde; denn immerdar geht es mit mir.

99 Ich werde weiser selbst als alle meine Lehrer, weil ich nachsinne über deine Zeugnisse.

100 Mehr Einsicht als Greise habe ich gewonnen, weil ich bewahrte deinen Auftrag.

101 Von jedem bösen Weg hielt ich zurück den Fuß, um ja dein Wort zu wahren.

102 Ich wich von deinen Weisungen nicht ab, denn du hast Unterweisung mir gegeben.

103 Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, viel süßer noch als Honig meinem Mund!

104 Aus deinen Vorschriften gewinne ich Einsicht, darum hasse ich jeden lügnerischen Pfad.

(Nun)

105 Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuß, ein Licht auf meinem Pfad.

106 Ich habe geschworen und ich will es halten, wohl zu befolgen dein gerecht Gesetz.

107 Gar tief bin ich gebeugt, o Herr, mit deinem Wort belebe mich!

108 Nimm gnädig auf die Opfer meines Mundes; deine Weisungen, Herr, lehre mich!

109 Mein Leben trage ich stets in meiner Hand, doch habe ich niemals dein Gesetz vergessen.

110 Gottlose haben Schlingen mir gelegt, doch wich ich nicht von deiner Vorschrift ab.

111 Auf ewig ist mein Erbe dein Gebot, es ist die Wonne meines Herzens.

112 Ich neige mein Herz, deine Satzung zu befolgen auf immer und ewig.

(Samech)

113 Die Schwankenden sind mir verhaßt, doch deine Lehre habe ich liebgewonnen.

114 Du bist mir Schutz und Schild, ich harre auf dein Wort.

115 Ihr Übeltäter, weicht von mir! Denn halten will ich die Gebote meines Gottes.

116 Nach deinem Wort stütze mich, dass ich lebe, und laß mich nicht beschämt mit meiner Hoffnung werden!

117 Oh, leihe mir Hilfe, dass ich Rettung finde und deiner Satzung allzeit mich erfreue!

118 Du verwirfst alle, die deine Satzungen verlassen; denn eitel ist ihr Sinnen.

119 Wie Schlacken achtest du die Frevler auf Erden, darum liebe ich deine Zeugnisse.

120 Aus Furcht vor dir faßt Schaudern meinen Leib. Angst ist mir vor deinen Strafgerichten.

(Ajin)

121 Recht und Redlichkeit habe ich geübt, darum überlasse mich nicht meinen Feinden!

122 Tritt ein für das Wohl deines Dieners, und laß die Stolzen mich nicht unterdrücken!

123 Nach deiner Hilfe schmachten meine Augen, nach der Verheißung deines Heils.

124 Nach deiner Gnade tu an deinem Knecht; deine Satzung lehre mich!

125 Dein Diener bin ich. Gib mir Einsicht, dass ich deine Zeugnisse verstehe!

126 Zeit ist es zu handeln, Herr, sie haben dein Gesetz gebrochen.

127 Darum habe ich liebgewonnen deine Vorschriften weit mehr als Gold und Feingold.

128 Darum halte ich mich an alle deine Befehle; ich hasse jeden lügnerischen Pfad.

(Pe)

129 Gar wundersam sind deine Zeugnisse; darum bewahrt sie meine Seele.

130 Licht spendet deiner Worte Offenbarung: Die Kleinen macht sie klug.

131 Ich öffne voll Verlangen meinen Mund, ich sehne mich nach deinen Vorschriften.

132 Wende dich mir zu und sei mir gnädig, wie die es verdienen, die deinen Namen lieben!

133 Mache meine Schritte fest in deinem Wort, und laß nichts Böses mich beherrschen!

134 Erlöse mich von Bedrückung durch die Menschen, so will ich deinen Auftrag erfüllen.

135 Laß über deinem Knecht dein Antlitz leuchten, und lehre mich deine Satzungen!

136 Tränenbäche stürzen aus meinen Augen, weil viele dein Gesetz nicht einhalten.

(Zade)

137 Gerecht bist du, o Herr, und dein Gericht ist gerade.

138 Deine Vorschriften hast du erlassen in Gerechtigkeit und großer Treue.

139 Mein Eifer verzehrt mich, denn meine Bedränger haben dein Wort vergessen.

140 Rein und lauter ist dein Wort; liebgewonnen hat es dein Knecht.

141 Klein bin ich und verachtet, doch deine Vorschriften vergesse ich nie.

142 Dein Recht ist ewiges Recht, und dein Gesetz ist Wahrheit.

143 Mich trafen Angst und Not, doch deine Vorschriften sind meine Wonne.

144 Ewig gerecht sind deine Zeugnisse, oh, gib mir Einsicht, dass ich leben kann!

(Qof)

145 Von ganzem Herzen rufe ich: „Herr, erhöre mich! Ich halte deine Satzungen!“

146 Ich rufe zu dir: „Errette mich!“, dass ich bewahre deine Zeugnisse!

147 In aller Frühe kam ich schon und flehte, ich harre auf dein Wort.

148 Noch vor dem Morgen wachten meine Augen, um nachzusinnen über deinen Ausspruch.

149 Höre auf mein Rufen, Herr, nach deiner Gnade, nach deinem Recht laß mich Leben finden!

150 Es nahen sich jene, die dem Laster folgen, die weit entfernt von deiner Lehre sind.

151 Du, Herr, bist mir nahe, und alle deine Vorschriften sind Wahrheit.

152 Von Anfang an erkenne ich aus deinen Zeugnissen, dass du für immer sie erlassen hast.

(Resch)

153 Sieh an mein Elend und errette mich! Denn deine Lehre habe ich nicht vergessen.

154 Verficht mein Recht! Erlöse mich! Nach deinem Wort laß mich Leben finden!

155 Weit von den Frevlern ist das Heil entfernt, weil sie nach deinen Satzungen nicht fragen.

156 Gar groß, o Herr, ist dein Erbarmen. Nach deinem Recht laß mich Leben finden!

157 Zahlreich sind meine Bedränger und Verfolger, ich weiche von deinen Zeugnissen nicht ab.

158 Ich sehe die Frevler, und es tut mir weh, dass sie sich nicht um deine Weisung kümmern.

159 Sieh her, ich liebe deine Vorschrift, Herr, nach deiner Güte laß mich Leben finden.

160 Beständigkeit ist das Erste an deinem Wort, auf ewig dauert jedes deiner gerechten Gebote.

(Schin)

161 Fürsten bringen mich grundlos in Bedrängnis, doch nur vor deinen Worten bebt mein Herz.

162 Ich freue mich ob deiner Rede wie einer, der gar reiche Beute macht.

163 Ich hasse und verabscheue die Lüge, doch habe ich liebgewonnen dein Gesetz.

164 Ich lobe dich des Tages siebenmal für dein gerecht Gesetz.

165 Wer deine Lehre liebt, hat tiefen Frieden, für ihn gibt es auch kein Straucheln mehr.

166 Ich harre auf dein Heil, o Herr, und komme deiner Vorschrift nach.

167 Ich halte mich an deine Zeugnisse. Ich liebe sie gar sehr.

168 Ich halte deine Vorschriften und Zeugnisse; denn meine Wege sind dir wohlbekannt.

(Taw)

169 Mein Flehen möge zu dir dringen, Herr! Nach deinem Wort schenke mir Unterweisung!

170 Mein Beten möge vor dein Antlitz kommen! Laß mich Rettung finden nach deinem Wort!

171 Dir sollen meine Lippen Lobpreis singen! Denn du lehrst mich deine Satzungen.

172 Von deiner Weisung singe meine Zunge! Denn gerecht sind alle deine Vorschriften.

173 Bereit sei deine Hand, mir beizustehen! Denn ich habe deine Vorschriften erwählt.

174 Ich sehne mich, o Herr, nach deinem Heil, und Wonne ist mir deine Lehre.

175 Möge meine Seele leben, dich zu preisen! Laß mir hilfreich sein deine Weisungen!

176 Wie ein verlorenes Schäflein irre ich umher. Suche deinen Knecht! Denn deine Satzung habe ich nicht vergessen!

