Schöningh’sche Bibel

Trostgebet bei Verleumdung

1 [Dem Chormeister; im Baßton; ein Psalm von David. ]

Klage über die Verleumder

2 Herr, hilf! Die Frommen schwinden dahin. Es gibt nicht mehr Treue unter den Menschen.

3 Nur Lügen redet einer zum anderen. Mit gleisnerischen Lippen reden sie und zwiespältigem Herzen.

4 Ach, möge der Herr doch vertilgen die Lippen der Lügner, die Zungen, die prahlerisch schwatzen,

5 die Lügner, die sagen: „Durch unsere Zunge sind wir überlegen! Unsere Macht kommt von unseren Lippen. Wer ist unser Meister?!“

Vertrauen auf die verheißene göttliche Hilfe

6 „Wohlan“, spricht der Herr, „wegen der Not der Bedrückten, wegen des Seufzens der Armen stehe ich auf und bringe Heil dem, gegen den man schnaubt!“

7 Die Worte des Herrn sind Worte voll Reinheit, geläutertes Silber, das sieben Mal am Eingang der Erde geläutert.

8 Du wirst uns behüten, o Herr, uns vor diesem Geschlecht für immer bewahren!

9 auch wenn rings die Frevler stolzieren umher, wenn Gemeinheit sich breit macht bei den Menschen.

