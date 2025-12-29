Schöningh’sche Bibel

>Errette mich vor lügnerischen Lippen!<

1 [Ein Wallfahrtslied. ] - In meiner Drangsal rief ich zum Herrn. Da erhörte er mich.

2 Ach Herr, errette mich vor lügnerischen Lippen, vor der Zunge voll Trug!

3 Was soll er dir geben, was soll er dir antun, du tückische Zunge?

4 Der Krieger geschärfte Pfeile samt glühenden Ginsterkohlen!

5 Weh mir, dass ich Gast bin in Meschech, dass ich in Kedars Zelten wohne!

6 Lange schon wohnt meine Seele bei Menschen, die den Frieden hassen.

7 Friedlich bin ich. Doch was ich nur sage, sie wollen den Streit.

© Christoph Wollek